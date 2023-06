Duda Reis fica em choque com seu presente de Dia dos Namorados: 'Um sonho realizado'

Namorado de Duda Reis surpreende a amada com ingressos para o show de Taylor Swift, de quem ela é muito fã

A atriz Duda Reis já ganhou o seu presente de Dia dos Namorados do seu amor, o empresário e hairstylist Eduardo Nunes, e ficou em choque com o mimo. O rapaz decidiu fazer a alegria da amada e conseguiu comprar para ela os ingressos para o show da cantora Taylor Swift no Brasil. Vale lembrar que os ingressos estão disputadíssimos e com filas enormes nas redes sociais antes de esgotarem.

Ao ver qual era o seu presente, Duda chorou de tanta alegria enquanto tremia com a surpresa. “Eu sou fanática pela Taylor desde criança. Acompanho cada lançamento, novidade, notícia… tudo que vocês podem imaginar. Ela é minha maior inspiração da vida. Desde que foi anunciada a turnê mundial, eu simplesmente não consigo pensar em mais nada. Me preparei em casa com vários dispositivos ligados, mas não consegui comprar os ingressos porque as filas onlines estavam gigantes. Fiquei arrasada, já estava pensando em como iria lidar com isso. Mas aí veio a surpresa e pra ser sincera, eu estou tremendo até agora", disse ela.

O namorado dela contou que não foi fácil conseguir o ingresso para ela. "Eu tive que fazer tudo escondido, estava com muitos dispositivos ligados e, ao mesmo tempo, falando com amigos que estavam me ajudando de suas casas. Fiquei muito nervoso, era tanta agonia que cheguei a suar frio. Assim que comprei e fiz a surpresa pra ela, eu pude ver seus olhos enchendo de lágrimas e aquele sorriso gigante, então eu soube que tudo tinha valido a pena", declarou.

Há poucos dias, Duda Reis até brincou sobre a ansiedade para ver um show da cantora. “Ver a Taylor Swift definitivamente não resolveria 99% dos meus problemas, mas sim, 100% deles. CEM POR CENTO”, disse ela no Twitter.

O noivado de Duda Reis

A atriz Duda Reis usou as redes sociais para compartilhar uma novidade com seus seguidores: ela está noiva de Du Nunes! O casal compartilhou o momento do pedido de noivado em abril deste ano durante passeio em parque temático na Disney, em viagem aos Estados Unidos.

Em frente ao castelo da Cinderela, a loira foi surpreendida pelo empresário e cabeleireiro. "Ela aceitou, ela disse sim!", celebrou Nunes na web.

"'Sim”, mil vezes “sim”. 15/04/2023. Eu te amo, meu noivo @dununesoficial", comemorou Duda Reis na legenda da publicação. "Enfim, noivos. Ela disse 'sim', eu te amo, meu amor. Para todo, todo o sempre", legendou ele.