Duda Reis anuncia noivado com Du Nunes e compartilha momento do pedido

Atriz Duda Reis e Du Nunes ficam noivos durante viagem à Disney, nos Estados Unidos, e mostram vídeo do momento especial

A atriz Duda Reis (21) usou as redes sociais para compartilhar uma novidade com seus seguidores: ela está noiva de Du Nunes!

O casal compartilhou o momento do pedido de noivado no sábado, 15, durante passeio em parque temático na Disney, em viagem aos Estados Unidos.

Em frente ao castelo da Cinderela, a loira foi surpreendida pelo empresário e cabeleireiro. "Ela aceitou, ela disse sim!", celebrou Nunes na web.

"'Sim”, mil vezes “sim”. 15/04/2023. Eu te amo, meu noivo @dununesoficial", comemorou Duda Reis na legenda da publicação. "Enfim, noivos. Ela disse 'sim', eu te amo, meu amor. Para todo, todo o sempre", legendou ele.

Confira o anúncio do noivado de Duda Reis e Du Nunes:

