Pré-venda para os shows de Taylor Swift gera repercussão na internet: '1 milhão!'

Ingressos para os shows de Taylor Swift geram comoção na internet com fila enorme de espera para comprar na pré-venda

O primeiro dia de pré-venda dos ingressos para os shows da cantoraTaylor Swift no Brasil agitaram a manhã desta sexta-feira, 9. Os fãs da artista ficaram chocados com o tamanho da fila de espera para conseguir uma entrada para as apresentações que vão acontecer nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro no mês de novembro deste ano.

A fila de espera da pré-venda para um cartão de banco específico contou com mais de 1 milhão de contas abertas – o que não representa, necessariamente, o número de pessoas online, já que uma única pessoa pode abrir várias abas e tipos de dispositivos para a fila. Mesmo assim, o número impressionou e gerou repercussão na internet.

No Twitter, os termos '1 Milhão', 'Taylor Swift' e 'Esgotou' entraram no trending topics durante a manhã. “1 milhão de pessoas nessa fila para comprar ingresso, eu quero chorar”, disse um internauta. “A Taylor tem que fazer logo uma residência aqui, 1 milhão de dispositivos na pré-venda”, afirmou outro. “Se fosse eu, ficaria um mês no Brasil só fazendo show”, brincou mais um.

Quem não conseguiu comprar o ingresso nesta sexta-feira, 9, ainda existe outra chance! Na segunda-feira, 12, a venda geral vai acontecer também na plataforma da Tickets For Fun. Vale lembrar que os shows de Taylor Swift acontecem no dia 18 de novembro no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, e nos dias 24 e 25 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo.

1 MILHÃO DE PESSOAS NESSA FILA PRA COMPRAR INGRESO eu quero chorar — manu (@manudmasio) June 9, 2023

a Taylor tem q fazer logo uma residência aqui, 1 milhão de dispositivos na pré-venda — victoria💛 (@_vihmagno) June 9, 2023

🚨O site da t4f bateu a marca de 1 MILHÃO de acessos durante a PRÉ-VENDA EXCLUSIVA do cartão C6 Bank! pic.twitter.com/kG0gWAyq1t — BEEPOP (@beepopofc) June 9, 2023

Ed Sheeran fala da amizade com Taylor Swift

Em um clipe exclusivo compartilhado com a PEOPLE da entrevista de Ed Sheeran (32) para o Apple Music 1 de Zane Lowe, o cantor de “Shivers” falou sobre sua amizade de longa data com a cantoraTaylor Swift (33). "Tenho conversas muito, muito longas com Taylor sobre coisas só porque sinto que ela é uma das únicas pessoas que realmente entende onde estou", falou o cantor.

"Eu tive uma conversa de 20 horas com ela ontem e nós estávamos apenas - tudo o que estava em nossas mentes nós conversamos", diz ele, "Quero dizer que em si é uma espécie de terapia também, porque na verdade, estamos conversando com alguém que genuinamente entende”

Ele continua: "Isso tem todas as coisas que você sente e tem inseguranças e como as outras pessoas o tratam ou como sua família o trata, como seus amigos o tratam. Ela está basicamente na mesma esfera."