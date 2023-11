Duda Nagle posta foto com Sabrina na festa de Zoe e encanta: 'Sem frescura'

No aniversário de 5 anos de Zoe, Duda Nagle posta fotos ao lado de Sabrina Sato e papais são elogiados por postura amigável

A filha de Duda Nagle e Sabrina Sato, Zoe, fez aniversário nesta quarta-feira, 29, e ganhou uma festinha em família para celebrar seus 5 anos. No apartamento da mãe em São Paulo, os parentes se reuniram para comemorarem o dia da pequena.

Mesmo separados, o ator e a apresentadora aparecem juntinhos na mesa com a herdeira, que ganhou uma festinha com tema de circo e decoração com elementos rosas, mas também alguns pontos coloridos.

Com vários tipos de doce, Zoe apareceu se divertindo em meio a muito amor. A postura dos famosos foi bastante elogiada pelos internautas. "Parabéns gatinha! Muita saúde e sorte pra você, minha filhinha. Muitos anos de vida", escreveu Duda.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com os registros do momento e com a cordialidade da família. "Que foto de milhões super natural sem frescura parabéns Zoe", disseram. "Por mais casais sendo assim, que o bem estar do filho está acima de qualquer coisa parabéns", falaram outros.

Anúncio da separação de Duda Nagle e Sabrina Sato

Em março deste ano, Duda Nagle e Sabrina Sato anunciaram em sua rede social que não estavam mais juntos. Juntos desde 2016, os famosos declararam o fim do relacionamento após revelarem algumas crises durante os últimos tempos.

"É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade. Peço perdão ao papai do céu pela separação. Agradeço a todos que torciam pelocasal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo falar mais sobre esse assunto por um bom tempo. Agradeço também a compreensão, obrigado", afirmou ele.

Por sua vez, ela disse: "Eu gostaria que durasse para sempre, mas o “para sempre” é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda é eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o AMOR E O RESPEITO sempre vão prevalecer".