Douglas Silva e Carol Brito celebram aniversário da filha, Morena: "A gente te ama muito"

Nas redes sociais, o ator e ex-BBB Douglas Silva e Carol Brito homenagearam a filha caçula em seu aniversário de dois anos

Douglas Silva(33) e Carol Brito usaram as redes sociais para homenagear a filha caçula, Morena, que completou dois anos de vida nesta quarta-feira, 10.

No Instagram, o ator e ex-BBB compartilhou uma sequência de fotos com a herdeira, inclusive do dia em que ela nasceu, e se declarou. "Que Deus te abençoe filhota! Você é o presentinho da nossa família. Obrigado por trazer toda essa alegria pra nossa família! A gente te ama muito!", disse o artista na legenda da publicação.

Carol também fez questão de parabenizar Morena nas redes sociais, e também publicou fotos do dia em que a caçula nasceu. "2 anos que chegou meu outro pacotinho de amor: Morena. Ela que preenche a casa com mais amor, gritos e muitos sorrisos. E que por onde passa chama atenção com seu sorriso largo, seu jeito comunicativo, suas expressões e principalmente a personalidade forte."

"Por causa dela me sinto mais cansada, mas infinitamente mais feliz. Meu amor, meu grudinho e chicletinho que o Senhor te abençoe e guarde e te faça sempre muito feliz e realizada. Te amo tantoooo! Que seu novo ciclo seja ainda mais feliz, saudável e divertido. Farei o possível pra isso", completou ela.

Além de Morena, Douglas e Carol também são pais de Maria Flor, que está com 10 anos.

Confira as homenagens de Douglas Silva e Carol Brito no aniversário de Morena:

