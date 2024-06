Debby Lagranha presta homenagem no aniversário da filha: "Orgulho de você"

A ex-atriz e veterinária Debby Lagranha comemorou o aniversário de 11 anos da filha mais velha, Maria Eduarda, com bela homenagem

Debby Lagranha usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a sua filha mais velha, Maria Eduarda, que completou 11 anos de vida nesta quinta-feira, 6. A menina é fruto de seu relacionamento com Leandro Amieiro.

No feed do Instagram, a ex-atriz e médica veterinária postou várias fotos com a herdeira e o caçula, Arthur, de 2 aninhos, e escreveu uma bela mensagem. "Você não sabe quanto sonhei com você! Desde que brincava com minhas bonecas, ou quando conversava com minhas amigas imaginando como seria minha filha… Eu já sabia que seria você!", começou.

"Eu tinha certeza que seria menina. Eu tinha certeza que teria esse cabelo, essa bundinha, esse jeitinho e até esse pezinho. Eu sabia que seria muito levada, muito parceira e também um pouco revolts. Eu imaginei tudo, sonhei anos e anos de minha vida com você. Você é a parte mais linda da minha história. É, até chegou de surpresa, mas desde o momento que soube de sua chegada virou minha maior certeza. 11 anos de pura alegria, teimosia, diversão, boas risadas e muito aprendizado. Começando pelo amor… um amor que jamais imaginei sentir, e você, minha menina, me fez entender a vida. Me fez entender meus sentimentos, querer vencer e ser alguém melhor todos os dias", acrescentou.

Debby seguiu a homenagem: "11 anos da minha furacão e hoje é só mais um dia, que te desejo o melhor da vida! Muita, muita, muita saúde, porque de resto nada lhe faltará. Seja sempre você, contagiando por onde passa, com esse jeito doce e atrapalhado, com essa personalidade forte e decidida e com esse brilho que é mágico. Te amo, te admiro, e tenho muito orgulho de você. Tenho muito orgulho da gente, da nossa parceria, da nossa amizade e em especial, de aprender todo dia um pouquinho com você! Seja muito, muito, muito feliz, que as melhores energias do universo te cubram e que Deus te proteja e abençoe sempre. Parabéns, voa minha pequena grande mulher", finalizou.

Confira:

