De camisola? Luana Piovani comemora aniversário de 47 anos: ''Saco cheio''

Luana Piovani comemora aniversário e faz desabafo ao compartilhar fotos na rede social

A apresentadora Luana Piovani está comemorando em seu aniversário de 47 e a reapareceu na rede social nesta sexta-feira, 01, para mostrar os registros da festinha que fez para celebrar mais um ano de vida.

Usando um look diferente, mas cheio de atitude, a atriz apareceu com um vestido vermelho, muito semelhante a uma camisola, e uma coroa na cabeça. Ao falar sobre o novo ciclo, ela desabafou sobre estar cansada da rede social.

"Meu aniversário! 47 anos, vivendo, amando, multiplicando amor, rindo, fazendo arte, filhos e agora, cuidando para que sejam 3 grandes seres humanos. Além da minha própria felicidade, tem a extra, parir 2 crianças 2 dias após meu aniversário. É benção que não finda. Pequenos registros do sonho que foi meu niver, ando ocupada com a minha felicidade e de saco meio cheio das redes, não tenho postado tudo que vivo, nem daria…", escreveu ela.

"Fica aqui minha gratidão a quem fortalece esse perfil que NÃO EXISTE PARA ME ENRIQUECER E SIM PARA MULTIPLICAR OPORTUNIDADES! Grata Pai por tanto", falou ela ao comemorar o aniversário com amigos e o namorado, Lucas Bitencourt.

Ainda recentemente, a apresentadora publicou fotos raras com o namorado, empresário Lucas Bitencourt. Na ocasião, a artista aproveitou para se declarar para o companheiro. "Amo homem de sandália, linhos e batas. Amo quem descobre seu estilo e tem a coragem de não se deixar afogar pelas marcas e status (status de que cara-pálida?!) Amo você, Lucas, e todo esse passeio mental e amoroso que você me proporciona nas nossas viagens e trocas", declarou-se.

Luana Piovani vibra com carta da cunhada de Neymar Jr: 'É genial'

A atriz Luana Piovani surpreendeu ao dar a sua opinião sobre a carta escrita por Bianca Biancardi, que é a irmã de Bruna Biancardi e cunhada de Neymar Jr. Na sexta-feira, 30, Bianca compartilhou um texto sobre o cunhado e a notícia de que ele traiu a namorada grávida. O texto repercutiu e Piovani comentou sobre o assunto nas redes sociais.

Em seu Instagram, Luana compartilhou um vídeo nos stories para elogiar a atitude de Bianca. “A carta da irmã da Bruna, esposa do Neymar, é genial. Leiam, aprendam e oremos pela Bruna e pela menina que vem porque nem tudo na vida é dinheiro, não é mesmo? Do fundo do coração, só desejos bons”, disse ela.

Então, a artista ainda completou: “Que bom que essa menina, que está nessa situação frágil, tem uma irmã que não é frágil e que não tem vergonha nem medo da verdade”.