Completando 77 anos, Helô Pinheiro recebe linda declaração da filha, Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro usa as redes sociais para homenagear o aniversário de 77 anos de Helô Pinheiro

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 14h42

A família Pinheiro está em festa nesta quinta-feira, 07! Isso porque Helô (77) está completando mais um aninho de idade.

Sempre muito carinhosa com seus parentes, Ticiane (46) prontamente usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao aniversário da mãe.

No Instagram, a apresentadora publicou um vídeo feito com um compilado de fotos de momentos especiais vividos entre as duas e se declarou. Além das lindas imagens, Tici colocou a música Garota de Ipanema, que foi escrita para a empresária, no registro.

“Hoje o dia é todinho dela. Minha mãe, minha inspiração, minha ídola”, começou na legenda. “Sempre me espelhei nela e assim eu tive o sonho de me tornar apresentadora e ela sempre me apoiou. Correu atrás para que o meu sonho se realizasse”.

“Sonhou junto comigo, vibrou com minhas conquistas, e hoje ela é minha fã número 1 e eu sempre fui a fã número 1 dela. Te amo, mãezinha, e obrigada por tudo, sempre! Desejo um ano cheio de saúde, de realizações, de amor, sucesso e alegrias. Tudo de mais lindo na sua vida sempre! Feliz aniversário! Te amo”, desejou a esposa de Tralli (51) ao final.

Veja a declaração que Ticiane Pinheiro fez para celebrar os 77 anos de Helô Pinheiro: