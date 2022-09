Companheira de Claudia Jimenez presta homenagem após um mês da morte da atriz

Stella Torreão, companheira de Claudia Jimenez, diz que saudade da amada só aumenta

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 22h46 - Atualizado às 23h02

Após um mês da morte da atriz Claudia Jimenez, sua companheira, a personal trainer Stella Torreão, decidiu usar suas redes sociais para prestar uma homenagem à amada no dia em que se completa um mês de sua morte. A atriz faleceu devido à uma insuficiência cardíaca, aos 63 anos.

Na publicação em seu Instagram, Stella abriu um álbum de fotos em formato de vídeo ao lado de Claudia. Há pouco tempo, a personal trainer disse que elas viviam “uma história de amor tão linda que não poderia terminar de outra forma: uma amizade sincera, repleta de carinho e cuidado”.

Na legenda, ela escreveu: “Saudade só aumenta .. inexplicável como somos despreparados para impermanência ! Bom dia e aguardo vcs para rezarmos por ela e por nós que somos tão falho”.

Nos comentários, famosos como Zélia Duncan e Beth Goulart prestaram suas homenagens junto com Stella, com saudade da amiga atriz.

Veja a publicação de Stella Torreão em homenagem à Claudia Jimenez:

Causa da morte da atriz Claudia Jimenez é revelada

Claudia Jimenez faleceu aos 63 anos de idade e a causa da morte foi uma insuficiência cardíaca.

A artista tinha um histórico de problemas cardíacos. Em 1999, sofreu um infarto. Sendo que, em 1986, foi diagnosticada com câncer no mediastino. Ela fez radioterapia e se curou. Além disso, fez também uma cirurgia no coração em 1999, quando colocou cinco pontes de safena. Em 2012, fez a substituição da válvula aórtica. Em 2014, a atriz acabou colocando um marca-passo.

Claudia Jimenez faleceu após o período internada em um hospital no Rio de Janeiro. O velório do corpo dela acontece no Rio de Janeiro com a presença de amigos e familiares para prestar suas homenagens para a atriz consagrada.