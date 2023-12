Com os pais e a irmã, Eliana surge em Natal com a família

Em sua mansão, Eliana surge em Natal luxuoso ao lado da família; apresentadora postou fotos raras de seus parentes na rede social

A apresentadora Eliana mostrou nesta segunda-feira, 25, como foi o Natal com a família na mansão onde vive. Ao lado dos pais, da irmã e de outros parentes, a loira surgiu radiante no cômodo onde foi montada a árvore.

Em frente ao objeto enfeitado com uma decoração luxuosa, a comunicadora do SBT posou com seus entes queridos. O marido, Adriano Ricco, e os filhos, Artur e Manuela, também apareceram no registro de todos reunidos.

Na primeira foto, Eliana apareceu com a irmã e com o pai. Em outro clique, a mãe dela também apareceu com eles. "Não ha presente melhor do que ver a casa cheia de pessoas que eu amo pra valer. Minha vida é melhor porque eu tenho vocês comigo", falou a importância de sua família.

Vale lembrar que o pai da famosa, José Bezerra, mora com ela. "Pais, o papel de vocês é de extrema importância para a vida dos seus filhos. Nunca se esqueçam. Adri é um pai brincalhão e gente boa com a Manu e um amigão para o Arthur. Que sorte a nossa. Meu paizinho, hoje com 92 anos, ficou 18 anos fora de nossa casa e voltou para morar comigo e está mais próximo de nós, um presente pra nossa família. Sempre foi aquele nordestino bravo na criação das filhas e hoje é só doçura. Tudo é aprendizado", disse ela.

Eliana abre o jogo sobre procedimentos estéticos

A apresentadora Eliana surpreendeu ao falar abertamente sobre procedimentos estéticos. Em participação no programa 50 & Tanto, de Angélica, ela contou que não problema em admitir que já realizou procedimentos para cuidar de sua beleza.

Inclusive, a loira listou o que já fez em seu corpo durante a sua vida pública. "Muitas loucuras. Com 23 anos, eu coloquei silicone e fiz uma lipo. Quando começou essa história de botox, publicamente, me pixavam muito dizendo que eu fazia muito botox. Qual é o problema? Faço mesmo, gosto. Está tudo bem", disse ela.