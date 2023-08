Eliana exibe fotos inéditas com o pai: 'Voltou para morar comigo'

Eliana celebra o Dia dos Pais com homenagens para seu marido e seu pai nas redes sociais

A apresentadora Eliana comemorou o Dia dos Pais com um post especial nas redes sociais. Neste domingo, 13, a estrela exibiu uma foto do seu marido, Adriano Ricco, e também do seu pai, José Bezerra. Ela contou que o pai voltou a morar com com ela durante a terceira idade e comemorou a proximidade deles.

"Pais, o papel de vocês é de extrema importância para a vida dos seus filhos. Nunca se esqueçam.

Adri é um pai brincalhão e gente boa com a Manu e um amigão para o Arthur. Que sorte a nossa. Meu paizinho, hoje com 92 anos, ficou 18 anos fora de nossa casa e voltou para morar comigo e está mais próximo de nós, um presente pra nossa família. Sempre foi aquele nordestino bravo na criação das filhas e hoje é só doçura. Tudo é aprendizado", disse ela.

E completou: "Um feliz dia aos pais e saibam que vocês marcam nossas vidas para sempre. E parabéns as mães que também são pais e não são poucas! Feliz dia a todos que zelam e cuidam de suas crianças com amor e respeito".

Eliana e a filha também surgiram com looks iguais

A apresentadora Eliana vai receber no programa que será exibido neste domingo (13) a fofíssima Manu Michaelichen, sua filha caçula. A pequena vai fazer uma raríssima aparição para prestar uma homenagem ao pai.

No palco, a pequena surgiu com um look idêntico ao da mãe. Grandona, ela encantou pela beleza e pela semelhança com a apresentadora do SBT. A declaração será exibida como parte do especial do Dia dos Pais da atração que ainda contará com outras novidades. "Já que hoje é Dia dos Pais e o fofurômetro aqui está explodindo, Manu, vem dar um recadinho para o papai", diz a apresentadora toda orgulhosa.

"Então, fala: 'papai, daqui a pouco estou indo aí te dar um abraço'", acrescenta a apresentadora. "Papai, daqui a pouco estou indo aí te dar um abraço", diz a pequena mostrando que leva jeito para o palco.

Manu está pertinho de completar seis aninhos, data que será celebrada agora em setembro. A pequena veio ao mundo após uma gravidez de risco e foi muito festejada tanto por Eliana como pelos milhões de fãs que a seguem em todo o Brasil.

Foto:Rogério Pallatta/SBT