Com imagens raras, Preta Gil presta linda homenagem no aniversário da mãe: "Minha inspiração maior"

Nas redes sociais, a cantora Preta Gil prestou uma linda homenagem no aniversário da mãe, Sandra Gadelha

Dia de comemoração! Preta Gil(48) encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem especial para sua mãe, Sandra Gadelha, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 15.

No feed do Instagram, a filha de Gilberto Gil (80) compartilhou um vídeo com imagens raras de quando Drão, apelido carinhoso que ela recebeu, estava grávida e escreveu uma linda declaração para mostrar todo seu amor e admiração pela aniversariante.

"Uma raridade essas imagens achadas recentemente em Super 8mm de minha mãe @drao.gadelha, no mês de fevereiro de 1974, no verão de Salvador, quando estava grávida de mim! Hoje é aniversário dela e nada mais especial, do que esses lindos registros de uma época iluminada, quando ainda me carregava em seu ventre!", começou a cantora, que colou no vídeo a música em que Gilberto Gil fez em homenagem à ex-mulher.

Em seguida, Preta se declarou. "Mãe, eu sou toda você e você é tudo pra mim, é minha inspiração maior! Te amo demais, Dona Sandra!!! Essa relíquia foi extraída do acervo 'O Ritmo de Gil' do @googleartsculture de meu pai @gilbertogil! Viva Drão!!! Hoje vamos comemorar bem juntinhas, aqui em Salvador!!!", completou.

Pouco tempo depois, a artista compartilhou uma foto ao lado da mãe e mostrou que estava comemorando o aniversário dela. "Aniversário da minha rainha @drao.gadelha do jeito que ela gosta com a irmã e as amigas!!!! Viva Drão!!!", escreveu a cantora.

