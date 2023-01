Com fotos da infância, Preta Gil presta homenagem no aniversário dos irmãos, Maria e Bem Gil

A cantora Preta Gil recordou algumas fotos de criança ao comemorar o aniversário dos seus irmãos

A cantora Preta Gil (48) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seus irmãos, Maria (47) e Bem Gil (38).

Os dois estão completando mais um ano de vida nesta sexta-feira, 13, e em seu perfil no Instagram, a filha de Gilberto Gil (80) recordou uma sequência de fotos de quando eles eram crianças, e deixou uma linda mensagem para eles.

"Hoje tem aniversário duplo na família!!! Dia da minha Lia @mariagil76 e do meu amado @bemgil!!! Ao mesmo tempo que somos muito diferentes, a gente se completa!!! Vocês são parte de mim e eu só desejo muita, mas muita saúde!!! Parabéns, meus amores!!! Amo vocês demais", declarou a artista na legenda da publicação.

O mês de janeiro, aliás, é cheio de aniversariantes na família da cantora. Nesta última quinta-feira, 12, o marido de Preta, Rodrigo Godoy, completou 34 anos e ganhou uma linda declaração da esposa. Ela mostrou a tatuagem que os dois têm juntos, com a frase "Andar com fé eu vou...", e se derreteu pelo marido, com quem se casou em 2015.

"Você sempre foi meu colo, meu abraço de conforto, meu parceiro e meu amor para tudo que eu viesse enfrentar, e nesse momento tão difícil não foi diferente! Hoje é seu aniversário e eu só agradeço a Deus e aos meus Orixás por ter você cuidando de mim e me protegendo em todos os momentos", escreveu em um trecho da homenagem.

Confira as fotos de Preta Gil ao lado dos irmãos, Maria e Bem:

Descoberta de um câncer

Na última terça-feira, 10, Preta Gil revelou aos seus seguidores que foi diagnosticada com um câncer no intestino. A artista explicou que estava internada em um hospital no Rio de Janeiro após sentir um desconforto, e após alguns exames recebeu o diagnóstico.

"Estive nos últimos seis dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira, 16, e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", escreveu ela.

