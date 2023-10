Com foto em família, Felipe Andreoli celebra aniversário de Rafa Brites: "Melhor pessoa"

O apresentador Felipe Andreoli prestou uma bela homenagem no aniversário de 37 anos de Rafa Brites

Rafa Brites completou 37 anos de vida nesta segunda-feira, 16, e Felipe Andreoli fez questão de celebrar a data. O apresentador do programa Globo Esporte postou no Instagram uma foto em que aparece sorridente ao lado da aniversariante e dos dois filhos do casal, Rocco, de 6 anos, e de Leon, de 1, e elogiou a amada na homenagem.

"Ela deixa postar foto com a cara amassada de segunda-feira 7h da manhã. Aos 37 anos. Mesmo porque até ontem ela tava achando que ia fazer 38... Ela não se importa muito com a idade, mesmo se cuidando muito bem. Ela sabe que é linda, mesmo passando e convencendo todo mundo de que é só gente boa... e é mesmo!", começou ele.

Andreoli seguiu a homenagem falando sobre como é o dia a dia com Rafa. "Ela acorda de bom humor. Ela ta 95% do tempo no maior alto astral. Em qualquer brecha do dia que tiver ela pede massagem. Eu faço. E ela diz que eu não fiz. Quando eu peço pra ela sair do celular ela fala que ta trabalhando. Aí, dou aquela olhada, e ela tá no insta. Sim, ela é como todo mundo. E ao mesmo tempo, única. Autêntica."

O apresentador completou a postagem falando sobre a felicidade de comemorar mais um aniversário ao lado da esposa. "Ela é a melhor pessoa pra se estar todos os dias. E eu sou o sortudo que ela escolheu pra passar esses últimos 13 anos. Aí tento escrever coisas do coração para ano que vem a gente comemorar outro dia como esse... Te amo, feliz aniversário, Rafa", finalizou.

Confira a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Andreoli (@andreolifelipe)

Rafa Brites mostra festa de aniversário da avó

Recentemente, Rafa Brites usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua avó, dona Danilla Rebes, que completou 98 anos de vida. Para comemorar a data, a família se reuniu em Porto Alegre, e a apresentadora fez questão de viajar para marcar presença na festa.

Ao dividir os registros, ela prestou uma homenagem. "Bate e volta pra Portinho pra comemorar os 98 da Danilla Rebes, minha vó!! Não importa quão corrida a minha vida esteja, eu sempre dou um jeito... No fundo a gente só corre tanto para poder ser feliz e ter momentos de alegria com quem amamos… O problema é que facilmente esquecemos disso, e o “corre” se torna mais importante, ele vira a prioridade, conquistamos coisas e perdemos vivências, presença, lágrimas e risadas. Obrigada vó por ser essa inspiração para nós", declarou. Veja a publicação!