Com clique romântico, Carla Diaz se declara no aniversário do noivo: "Te amo"

A atriz Carla Diaz prestou uma linda homenagem no aniversário do noivo, Felipe Becari

Carla Diaz (32) usou as redes sociais para prestar uma linda declaração de amor para o noivo, Felipe Becari, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 6.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e ex-participante do BBB 21 publicou um registro em que os dois aparecem agarradinhos, e falou sobre a felicidade de poder comemorar mais um aniversário do amado.

"Talvez as palavras não sejam a minha melhor demonstração de amor, e competir com um pisciano romântico que nem você não é fácil, mas vamos lá… Hoje é o seu dia, mais um aniversário seu que passamos juntos e sonho que comemoremos muitos outros juntinhos, até o final das nossas vidas!", começou ela.

"Desejo que cada ciclo traga novas histórias, muita saúde, felicidade, crescimento e amor, se for possível ainda termos mais! Sua bondade e seu sorriso me deixam orgulhosa todo dia. Impressionante como é só deitar no seu peito que me sinto tranquila e protegida!", acrescentou.

Por fim, Carla se declarou para o noivo. "Agora teremos uma nova fase pela frente, que tenhamos sabedoria, paciência e coragem para lidar com tudo, assim como tivemos nos últimos meses! Amor, para esse dia tão especial, quero te desejar tudo de mais maravilhoso nessa vida - eu você já tem - e que os seus sonhos se tornem realidade!! Te amo @felipebecari", finalizou.

Nos comentários, Felipe agradeceu a homenagem da noiva. "Um texto grande!!! Minha companheira, noiva, melhor amiga!!! Resiliência e muita sabedoria, que possamos construir muito mais juntos!! Amo você", disse ele.

Mais cedo, Carla brincou com o noivo, dando alguns presentes inusitados. Nos Stories do Instagram, a atriz mostrou a surpresa que preparou para Felipe. No começo, ela pediu para que o amado fechasse os olhos e trouxe um primeiro bolo personalizado, o queridinho bentô cake. "Sendo bem pisciano desde 1987", dizia a escrita com um personagem comemorando.

Depois, a ex-BBB trouxe outro bolo com uma frase ainda mais inusitada. "Te amo o tanto que você caga", dizia a frase. Por último, ela deu diversas roupas na NBA para o companheiro, fã de basquete. No entanto, todas tinha tamanho de criança.

Confira a declaração de Carla Diaz para o noivo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

