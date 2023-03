Carla Diaz comemora aniversário do noivo com trolagem

Atriz Carla Diaz pegou noivo Felipe Becari de surpresa com os presentes inusitados

A atriz Carla Diaz brincou com o noivo Felipe Bacari, que faz aniversário nesta segunda-feira, 6. Para comemorar a data, ela resolveu dar presentes inusitados.

A loira começou pedindo para o político fechar os olhos e trouxe um primeiro bolo personalizado, o queridinho bentô cake. "Sendo bem pisciano desde 1987", dizia a escrita com um personagem comemorando. "Pisciano sofre, só que. é pisciano sabe. Sua mãe sabe", disse para Carla.

Como se não bastasse, ela ainda trouxe outro, com uma frase ainda mais, inusitada, digamos. "Te amo o tanto que você caga", dizia a frase. "Você tá de brincadeira, eu tava no banheiro agora. Não vou mostrar esse, esse a gente pode comer", disse com vergonha. A ex-BBB, no entanto, logo mostrou a arte na sobremesa.

Por último, ela deu diversas roupas na NBA para o companheiro, fã de basquete. No entanto, todas tinha tamanho de criança. Ela se divertiu rindo dele e ele disse que a perna de uma das calças não cabia nem em seu braço.

Recentemente, houve boatos de que eles estavam em crise no relacionamento, no entanto, ela tratou de desmentir e publicou fotos juntinha com ele no Carnaval.

Veja fotos da surpresa: