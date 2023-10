Com clique raro, Jair Oliveira presta homenagem no aniversário da mãe

Nas redes sociais, Jair Oliveira comemorou mais um ano de vida da sua mãe, dona Claudine Rodrigues

O cantor e produtor musical Jair Oliveira usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 18, a dona Claudine Rodrigues, sua mãe, completou mais um ano de vida, e ele fez questão de homenageá-la.

No feed do Instagram, o artista, que fez parte da turma do Balão Mágico, postou uma foto em que aparece abraçado com ela, e também dividiu um registro da aniversariante com as netas, Isabela, de 14 anos, de Laura, de 12, e da nora, Tania Khalill.

Já na legenda da publicação, o filho do cantor Jair Rodrigues (1939 -2014) parabenizou a mãe. "Hoje é dia desta mulher, mãe, avó, filha, amiga, amada e querida por todos e por onde passa! Parabéns, minha mamãe @clorodrigues18! Que Deus sempre te abençoe e te cubra de muita luz e saúde. Te amamos demais", declarou ele.

Os fãs de Jairzinho deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns! Que Deus continue abençoando e iluminando infinitamente", disse uma seguidora. "Parabéns!!! Muitas bençãos e felicidades!!", escreveu outra. "Parabéns para sua mamãe! Muitas felicidades!", falou uma terceira.

Claudine também agradeceu o carinho do filho. "Meu filho amado, obrigada sempre por todo o amor, carinho e cuidado! Sou uma mulher de muita sorte, Deus me deu mais do que eu mereço… tenho uma família maravilhosa e amigos queridos!! Gratidão, senhor."

Confira a homenagem:

Jair Oliveira presta bela homenagem no aniversário da filha

Dia de festa na casa da família Khalill Oliveira! Isabela, a filha mais velha do cantor Jair Oliveira e da atriz Tania Khalill completou 16 anos de vida, e o artista fez questão de comemorar a data especial. Em seu perfil oficial no Instagram, o papai coruja compartilhou uma sequência de cliques da aniversariante do dia e prestou uma bela homenagem.

"E hoje, 10:07, é dia dessa alma linda, doce, inteligente, compassiva, talentosa, alegre, amiga, sensível, dedicada e parceira! Nós todos te amamos muito, Isabela. Honra gigantesca de ser teu pai e teu amigo. Conte sempre comigo", declarou o artista na legenda da publicação. Veja a publicação!