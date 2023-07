Jair Oliveira presta bela homenagem no aniversário da filha: "Conte sempre comigo"

Isabela, a filha mais velha de Jair Oliveira e Tania Khalill, completou 16 anos nesta segunda-feira, 10

Dia de festa na casa da família Khalill Oliveira! Nesta segunda-feira, 10, Isabela, a filha mais velha do cantor Jair Oliveira e da atriz Tania Khalill completa 16 anos de vida, e o artista fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, o papai coruja, que fez parte da turma do Balão Mágico, compartilhou uma sequência de cliques da aniversariante do dia, inclusive alguns que ela aparece com um vestido deslumbrante, e prestou uma bela homenagem.

"E hoje, 10:07, é dia dessa alma linda, doce, inteligente, compassiva, talentosa, alegre, amiga, sensível, dedicada e parceira! Nós todos te amamos muito, Isabela. Honra gigantesca de ser teu pai e teu amigo. Conte sempre comigo", declarou Jair na legenda da publicação.

Os fãs do cantor deixaram mensagens de felicitações para Isabela. "Parabéns querido, olha o tempo como um grande professor batendo na porta, benza Deus", escreveu o cantor Maurício Mattar. "Parabéns, muita saúde e felicidades para a filhota linda", desejou uma seguidora. "Que menina tão linda. Que família maravilhosa, que Deus continue abençoando", falou uma fã.

Além de Isabela, Jair e Tania também são pais de Laura, que está com 12 anos.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jair Oliveira 🅾️➕ (@jairoliveira)

Tania Khalill comemora aniversário de Jair Oliveira

Em março, o cantor e produtor musical Jair Oliveira completou 48 anos de vida, e Tania Khalill fez questão de comemorar a data especial nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou alguns cliques ao lado do amado e também das filhas do casal, Isabela e Laura, e prestou uma linda homenagem para o amado.

"Hoje é o dia desse ser incrível!@jairoliveira Meu amor e pai das joias das nossas vidas, Isabela e Laura! Parabéns! Que sua luz, gentileza e música continue sempre irradiando para todos à sua volta! Love you so much!", declarou a artista na legenda da publicação.