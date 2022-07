Chay Suede completa 30 anos e ganha homenagens dos amigos Rafael Zulu e João Vicente de Castro

Atores Rafael Zulu e João Vicente de Castro comemoram aniversário de 30 anos de Chay Suede com declarações

O ator Rafael Zulu (39) fez questão de parabenizar o amigo Chay Suede na última quinta-feira, 30, nas redes sociais!

O ex-Rebelde completou mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial do amigo. Em seu feed no Instagram, Zulu publicou lindos cliques em que aparece ao lado do artista e com seus filhos nos braços, Kalu, de 8 meses, do relacionamento de Zulu com Aline Becker, e José, de 7 meses, fruto do casamento de Chay com Laura Neiva.

"Chay é um presentão na minha vida. Nos vemos pouco, mas o pouco que nos vemos tem volume, tem verdade e tem amor. Chay é meu irmão… gosto da inteligência dele, do deboche dele (ele é muito), do talento dele… porra, eu gosto muito dele. Parabéns , tá meu irmão!? Quero muito que você seja feliz na sua vida e com a sua família. Amo você", disse Zulu.

"P.s: agora corram lá no Instagram do @joaovicente27 e vejam que homenagem linda ele fez pro Chay. Eu amo a amizade deles dois", falou ainda.

"Te amo, meu irmão", respondeu Suede.

João Vicente de Castro também comemorou o aniversário de 30 anos de Chay, exaltando a amizade dos dois. "Chay, meu irmão. Tenho muito orgulho da relação que construímos, muito amor pelo amor que construímos e, principalmente, por participarmos da construção um do outro. Durante os anos, fomos desbravando a vida lado ao lado, ensinando e aprendendo um pra o outro. É muito confortante ter você comigo, suas vitórias são minhas vitórias, suas tristezas são minhas também e sua família é minha família", começou escrevendo.

"Trocamos amor sem medo de errar, sabemos que juntos somos mais fortes e que a vida nos fez irmãos por um motivo. Todo dia eu renovo a certeza do quanto você é especial: quanto te vejo ser pai, ser parceiro da Laurinha, amando sua família, trabalhando, recebendo críticas com a mesma humildade com que recebe elogios, sendo quem você é sem medo do mundo. Ao contrário do que você diz, eu não vejo suas qualidades com cores tão fortes porque te amo, eu te amo porque vejo suas qualidades como elas são. Obrigado. Te amo. JV. (Sim, escolhi uma foto biscoiteira, eu sou isso também.)".

Vale lembrar que Chay e Laura também são pais da pequena Maria, de 2 anos.

Confira as homenagens para Chay Suede:

