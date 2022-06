Celebrando 80 anos de Gilberto Gil, Flora Gil posta fotos íntimas

Flora Gil presta homenagem no aniversário de 80 anos do marido, Gilberto Gil

O aniversariante do dia deste domingo, 26, é Gilberto Gil (80)!

Sempre muito carinhosa, é claro que Flora Gil (62) não ia perder a oportunidade de se declarar para o marido desde o comecinho do dia.

Logo ao acordar, a empresária tirou selfies íntimas ao lado do marido e, um pouco mais tarde, as postou no Instagram.

Na primeira imagem, é possível ver o músico ainda de olhos fechados enquanto a esposa deita em seu peito. E, na outra, os dois sorriem para a câmera.

“Acordando com ele aos 80. ‘Conformidade conforme a idade’”, escreveu na legenda do post.

Outros artistas aproveitaram para se declararem para Gilberto. “E pensar que eu presenciei o primeiro minuto dessa história…”, refletiu Regina Casé (68). “Lindos”, babou Preta Gil (47). “Ai meu deus, que lindeza de vida, de amor, de sorte, de gente como vocês… Eu amo e é muito”, disse Carolina Dieckmann (43). “Eu amo vocês”, afirmou Fernanda Paes Leme (39). “Parabenzão, Gil Imortal”, desejou Lan Lanh (54).

Veja os registros que Flora Gil postou para se declarar no aniversário de 80 anos de Gilberto Gil: