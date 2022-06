Preta Gil homenageia a madrasta, Flora Gil: "Eu te amo e te admiro"

A cantora Preta Gil prestou uma bela homenagem no aniversário da madrasta, que completou 62 anos nesta quinta-feira, 2

Flora Gil completou 62 anos nesta quinta-feira, 2, e Preta Gil (47) fez questão de prestar uma homenagem especial para a madrasta.

Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou uma sequência de fotos com a atual esposa de seu pai, Gilberto Gil (79), e falou sobre o amor que sente por ela.

"Hoje é o dia da @floragil_, ela que sempre foi mãe de todos nós, além de ser minha grande amiga e madrinha do meu filho @franciscogil e da minha neta Sol de Maria!!!", começou a artista.

Preta também se declarou para Flora. "E o que eu posso desejar? Que nossa família siga sempre unida e abençoada, rodeada pelos seus cuidados, carinho e amor!!! Eu te amo e te admiro, minha Mamis!!! Amo ter você comigo!!! Saúde, saúde e saúde!!!", completou.

Série da família

Nesta quarta-feira, 1, Preta Gil compartilhou em seu perfil no Instagram o trailer da série 'Em casa com os Gil', que estreará na plataforma no dia 24 de junho. A cantora explicou que a atração terá cinco episódios e os fãs vão poder acompanhar o processo criativo de sua família e a preparação para a turnê Nós A Gente.

"Amores, tá chegando o dia da estreia de #EmCasaComOsGil, da Amazon @primevideobr com produção da @conspiracaofilmes! Gravada de forma documental, a série tem cinco episódios, onde vocês vão acompanhar melhor o processo criativo da nossa família durante os bastidores de tudo que aconteceu nessa preparação para a turnê #NósAGente", escreveu ela em um trecho da publicação.

