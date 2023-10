Carol Dias encanta ao comemorar aniversário da filha mais velha: "Amor inexplicável"

A modelo Carol Dias prestou uma bela homenagem para a filha, Esther, que completou 3 anos

Carol Dias encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos da filha mais velha, Esther. A menina, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Kaká, completou três anos de vida neste domingo, 8.

No feed do Instagram, a modelo postou várias fotos em que a menina aparece sorridente e prestou uma linda homenagem. "O meu amor por você é inexplicável, grandioso e capaz de enfrentar batalhas que jamais imaginei enfrentar!", afirmou ela, que também é mãe de Sarah, de sete meses.

Depois, a influenciadora digital falou sobre o amor que sente pela menina. "Antes de você nascer eu já imaginava que seria muito especial ter você, mas depois que você nasceu e conforme você foi crescendo eu entendi melhor o amor incondicional de Deus por mim, pois eu jamais merecia tamanha benção, jamais merecia ter alguém assim como você criança feliz, encantadora, amorosa, inteligente, animada, tagarela, divertida, hoje eu não tenho mais dúvidas da misericórdia de Deus!", acrescentou.

"Peço que o Senhor te cubra com o Seu sangue, te guardando e livrando de todo mal, que você siga sempre o caminho do bem, do amor, da compaixão, e que você continue transformando as nossas vidas todos os dias com esse seu jeitinho único e maravilhoso! Te amo infinito e estarei sempre ao seu lado! Feliz aniversário, meu amor, minha vida!", finalizou Carol.

Os fãs da modelo deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Lindeza. Saúde e proteção", disse uma seguidora. "Lindas. Parabéns Tequinha!! Que Deus abençoe com muita saúde", escreveu outra. "Parabéns lindeza! Que Jesus derrame muitas bençãos sobre ti", desejou uma terceira.

Confira a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Batista Leite (@carolbatistaleite)

Mesversário da filha caçula

A modelo Carol Dias impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar várias fotos e vídeos com os detalhes do mesversário da filha caçula, Sarah. A menina, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Kaká, completou sete meses no dia 13 de setembro.

Para comemorar a data especial, o casal organizou uma festa temática luxuosa, inspirado no filme Valente, da Disney. Nos registros, Sarah e a irmã mais velha, Esther, aparecem fantasiadas como a princesa Merida, a protagonista da animação. "Delícia de mesversário com meus amores. Amei esse tema dos 7 meses da minha Sarinha", disse a mamãe coruja. Veja as fotos!