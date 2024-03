Carol Castro faz reflexão profunda sobre a chegada dos 40 anos: 'Me orgulho'

Aniversariante do mês, a atriz Carol Castro recordou alguns momentos difíceis que vivenciou recentemente, como a morte recente do pai

Data comemorativa! A atriz Carol Castro usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 14, para compartilhar um novo clique, seguido de uma longa reflexão a respeito de seus 40 anos de vida, completados no último fim de semana.

Em um longo texto, a artista mencionou alguns momentos difíceis que vivenciou recentemente, como uma cirurgia no joelho e a morte do pai, ocorrida em dezembro de 2023. "Quarentei, gente. Que emoção", iniciou ela na legenda da publicação.

Na sequência, Carol dividiu uma história sobre a revolução da "águia quando chega aos 40". "Eu me sinto num processo parecido por tudo que venho passado nos últimos 5 meses. Foi o acidente e lesão no joelho em outubro. Luto em dezembro. Um natal e um ano novo cinza, mas na luta e na fé. E muita fisioterapia nesses meses todos (e nos que virão). Lutando contra os limites da dor e do tempo", declarou.

A famosa ainda falou sobre ter passado o primeiro aniversário sem a presença do pai, o ator Luca de Castro, que faleceu aos 70 anos de idade. "Fiz a cirurgia do joelho em fevereiro e agora, dia 10 de março, foi meu 1º aniversário sem meu paizinho ao meu lado, como sempre esteve, mas passei perto da filhota, gatos, namorado, família e amigos dos bons. Com muito chocolate e colo", escreveu.

"Sigo forte na recuperação e o pós-operatório está indo super bem, graças a Deus! Agradeço a todas as mensagens de carinho que recebi de aniversário. Coração ficou quentinho. É isso! Sinto que a revolução em mim já está acontecendo. 40 é a virada da águia!!! É a loba no ponto alto da sua sabedoria. Seguuuuuura que esse ano está chegando com muitos lançamentos maravilhosos de trabalhos distintos e cheios de amor e entrega máxima. Como sempre", seguiu Carol Castro.

E completou: "É fazendo o que se ama e estando próximo de quem amamos que a vida faz sentido! Meu presente é esse. Obrigada, papai do céu ! Obrigada a mim mesma. Por nunca desistir e lutar com toda a garra , sempre. Me orgulho. Admiro minha força. Ninguém segura a Carolina versão 4.0!".

