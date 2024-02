Carol Castro surge em clima de romance com o namorado: "Meu amor"

A atriz Carol Castro postou uma sequência de cliques inéditos ao lado do namorado, Leandro Dias, e o parabenizou por seu aniversário

Carol Castro agitou as redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos com o namorado, Leandro Dias, que completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 27.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a atriz, que recentemente esteve no ar na novela Amor Perfeito, da TV Globo, surgiu em clima de romance com o amado, e prestou uma homenagem especial para ele.

"Feliz novo ciclo, meu amor! Te amo. Que montanha-russa de emoções esses últimos tempos, hein? Vamo que vamo!", declarou a famosa na legenda da publicação. "Te vejo. Te admito. Te desejo. Te amo", escreveu Leandro nos comentários.

Carol assumiu o namoro com Leandro em junho do ano passado, ao postar uma foto ao lado do amado nas redes sociais. Na ocasião, ela não revelou a identidade dele. "Fora de foco de tanta energia, magnetismo e amor puro!!! Te vejo", disse ela.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Novo visual

Carol Castro surpreendeu os seguidores das redes sociais ao exibir seu novo visual. A atriz decidiu passar por uma transformação radical alguns meses após o fim da novela Amor Perfeito, da TV Globo, em que interpretou a personagem Darlene, e surgiu com fios curtíssimos. No Instagram, ela postou fotos ao lado dos responsáveis pelo seu novo visual e falou sobre a mudança.

"Criadores X Criatura. Neandro Ferreira me deixando com um corte Chanel Rock’n roll, e eu já amei de cara o nome. E meu querido 'primo' Junior Castro me deixando bela pelos seus pincéis mágicos e ligeiros. Sempre que fecho o ciclo de uma personagem, eu sinto muita necessidade de mudar de cabelo, de cara… dar um restart. E dessa vez, pude cortar pra mim e não para um personagem. O que acontece com mais frequência ultimamente. E eu amo mudar de visual. Sinto até necessidade...", confessou ela em um trecho da postagem.