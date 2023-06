Carol Castro assume romance ao postar primeiro clique com namorado: “Amor puro”

Tá rolando! Carol Castro faz declaração apaixonada para assumir novo namorado pelas redes sociais

O coração de Carol Castro tem um novo dono! A atriz usou as redes sociais na última terça-feira, 13, para se declarar para o novo amado. Em clima de romance, a morena publicou uma foto em que aparece de chamego com o namorado misterioso, que ainda não teve a sua identidade revelada.

No registro, compartilhado no perfil oficial de Carol no Instagram, a morena surge com um sorriso de orelha a orelha, enquanto ganha o carinho do namorado, que também aparece sorridente, próximo a bochecha dela. O casal posou em meio a uma paisagem paradisíaca, que acabou perdendo o foco na imagem.

Carol fez questão de deixar uma mensagem apaixonada para assumir o romance: “Fora de foco de tanta energia, magnetismo e amor puro!!! Te vejo”, ela escreveu na legenda que foi publicada com muitos emojis de coração. A atriz também adicionou uma canção na declaração, 'Maresia', dos artistas Rachel Reis, Cuper e Zamba.

Carol Castro assume novo namorado - Reprodução/Instagram

Nos comentários, os fãs da artista vibraram com a novidade: “Que lindos!! Felicidades!!”, uma seguidora se derreteu pelo novo casal. "Felicidade, você merece muito!”, escreveu outra admiradora. “Ah, que sorrisão lindo! Felicidades”, apontou uma terceira. “Quem é o sortudo?”, outra seguidora perguntou, já que Carol não revelou muitos detalhes.

A atriz, que está no ar na novela das seis da Globo, ‘Amor Perfeito’, já foi casada com o ator Marco Bravo entre 2009 a 2011. Após a separação, a morena se casou com o ator Raphael Sander, e se divorciou em 2015. Em 2016, Carol se relacionou com o violinista Felipe Prazeres, com quem tem uma filha, Nina, mas a relação chegou ao fim em 2019.

