Carol Castro passa por transformação radical no visual: "Amo mudar"

"Começo um novo momento", disse a atriz Carol Castro ao mostrar para os seguidores a mudança radical que fez em seu visual

Carol Castro surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 26, ao exibir seu novo visual. A atriz decidiu passar por uma transformação radical alguns meses após o fim da novela Amor Perfeito, da TV Globo, em que interpretou a personagem Darlene, e surgiu com fios curtíssimos.

No Instagram, ela postou fotos ao lado dos responsáveis pelo seu novo visual e falou sobre a mudança. "Criadores X Criatura. Neandro Ferreira me deixando com um corte Chanel Rock’n roll, e eu já amei de cara o nome. E meu querido 'primo' Junior Castro me deixando bela pelos seus pincéis mágicos e ligeiros", começou ela.

Em seguida, Carol falou sobre poder mudar o corte do cabelo sem precisar pensar em uma personagem. "Sempre que fecho o ciclo de uma personagem, eu sinto muita necessidade de mudar de cabelo, de cara… dar um restart. E dessa vez, pude cortar pra mim e não para um personagem. O que acontece com mais frequência ultimamente. E eu amo mudar de visual. Sinto até necessidade. Talvez pelo costume de sempre ter que mudar… mas sinto que no fundo é porque eu AMO mesmo."

"Atores são mutáveis o tempo todo. E essa liberdade de poder arriscar ter milhares de cabelos, penteados, personalidades, profissões, vidas… é até sagrada. Então, deixo pra trás uma "vida, um cabelo e uma história", e começo um novo momento MEU. E nada melhor, do que começar com um corte de cabelo, não é mesmo? Amei!!!!", completou a postagem.

Depois, Carol também postou um vídeo em que aparece exibindo o novo corte e reforçou o quanto amou o visual. "Do stories pro feed porque eu tô amando esse novo corte. Lua cheia em leão é assim mesmo. Beijo", escreveu na legenda.

Confira as publicações:

Carol Castro fala sobre a morte do pai

O ator Luca de Castro faleceu aos 70 anos de idade em dezembro do ano passado, no Rio de Janeiro. A morte dele foi anunciada por sua filha, a atriz Carol Castro, em uma homenagem especial nas redes sociais. Ela relembrou a trajetória do pai nas artes e como professor e ainda falou sobre o amor que sente por ele.

"Nossa última foto juntos. Ele com o meu óculos emprestado porque esqueceu o dele. Ele com a camisa que eu dei e comprei uma igual pra usarmos juntos. Não acredito que não deu tempo! Ele na apresentação da netinha caçula tão amada. Todo orgulhoso. Se recuperando da cirurgia no joelho e outros sustos. Feliz que sua perna tava ficando “tinindo” como ele dizia. Minha referência. Pedaço imenso de mim. Meu melhor amigo. Entre amigos, eu era a “Luquinha” e ele o “Carolzão”. Não sei o que pensar. Me faltam palavras… é muito. Muito. Como ele também amava falar: Obrigado. Desculpe. Parabéns. 'Filha, isso resolve tudo'", disse ela em um trecho do texto. Confira a publicação completa!