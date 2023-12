Morre o ator Luca de Castro, pai da atriz Carol Castro

A atriz Carol Castro faz homenagem emocionante ao anunciar a morte do seu pai, o ator Luca de Castro: ‘As lágrimas jorram, não tem como evitar'

O ator Luca de Castro faleceu aos 70 anos de idade no último domingo, 17, no Rio de Janeiro. A morte dele foi anunciada por sua filha, a atriz Carol Castro, em uma homenagem especial nas redes sociais. Ela relembrou a trajetória do pai nas artes e como professor e ainda falou sobre o amor que sente por ele.

Luca de Castro atuou em algumas novelas na TV, como Ciranda Cirandinha, Direito de Amar, A Próxima Vítima, O Profeta e Império. Além disso, ele atuou na série Detetives do Prédio Azul, do Gloob, e também teve uma longa carreira no teatro. Ele foi um dos fundadores da Cia. Teatro do Nada e foi professor de interpretação em uma universidade.

Em sua homenagem nas redes sociais, Carol Castro relembrou a última foto deles juntos e fez uma legenda carinhosa. "Nossa última foto juntos. Ele com o meu óculos emprestado pq esqueceu o dele. Ele com a camisa que eu dei e comprei uma igual pra usarmos juntos. Não acredito que não deu tempo! Ele na apresentação da netinha caçula tão amada. Todo orgulhoso. Se recuperando da cirurgia no joelho e outros sustos. Feliz que sua perna tava ficando “tinindo” como ele dizia. Minha referência. Pedaço imenso de mim. Meu melhor amigo. Entre amigos, eu era a “Luquinha” e ele o “Carolzão”. Não sei o que pensar. Me faltam palavras…é muito. Muito. Como ele também amava falar: Obrigado. Desculpe. Parabéns. “Filha, isso resolve tudo.”", disse ela.

E completou: "No saudoso Terror na Praia, ele era o “Homem que tem luz própria” - e ele entrava no palco escuro, com uma capa típica de detetive, chapéu e uma mini luminária a pilha presa na alça do ombro na capa, iluminando apenas seu rosto. E ele, fazendo poses de galã dos filmes noir. Foi professor durante anos e anos, e eu até perdi a conta de quantas vezes fui parada na rua pra comentarem com brilho nos olhos: fui alunx do seu pai! Como ele tá ? Nossa, como ele é maravilhoso…aprendi muito com ele. Para muitos, um eterno mestre. Pra mim, para o infinito e além. “Vida longa e prosperidade”, Fez ele, de capitão Kirk para DR Spock. Entre tantos outros personagens:no teatro, na tv,no cinema. São muitos aprendizados, memórias, lembranças. Meu eterno parceiro,meu papito… Tão completo, tão artista , tão apaixonado pela vida … Seus desenhos, suas pinturas, suas ideias…seu humor ácido, ágil …o rei do improviso. Essas linhas são poucas pro seu tamanho".

Por fim, ela disse: "Você sempre será gigante! Quem conheceu, sabe do que estou falando !!! Luquinha. Luca de Castro. Zuca de Zastro. Que saudade, paizim! Tá doendo muito, muito muito. A ficha ainda não caiu na verdade. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Infinito. Que a sua passagem seja cheia de luz e que o céu te receba com a festa e tudo que você merece, meu papito… As lágrimas jorram, não tem como evitar. Não enxergo muita coisa,e o buraco no peito e na alma é indescritível… As homenagens serão incansáveis e seu legado é lindo demais. “Orgulho! Orgulho! Orgulho!” - como ele sempre dizia pra mim. Da sua filhotica, C.C".

Famosos consolam Carol Castro

Nos comentário do post de Carol Castro, vários famosos deixaram recados carinhosos para consolá-la neste momento de luto pela morte do pai.

Juliana Paiva: "Carol, minha querida! Sei o que está passando! A força está nesse grande amor que a cada dia vai te revelar o quanto na verdade é imenso e infinito! Muita luz! O fio não foi cortado! Nossos elos são eternos! Ele vai estar sempre com você… é apenas uma nova forma de se relacionar…vc vai sentir! Deus abençoe vc e sua família! Muita paz!".

Marisa Orth: "Poxa Carol. Sinto muito. Eu era fã dele".

Camila Rodrigues: "Carol tive o prazer de trabalhar com seu pai, que pessoa maravilhosa. Eu sinto muito".

Miguel Falabella: "Minha Flor, receba todo o meu carinho. Seu pai era um colega adorável! Será lembrado com amor por todos os que puderam conhece-lo!".

Tata Werneck: "Carol , querida. Adorava seu pai. Fizemos uma peça juntos. Um homem maravilhoso. Ator incrível . Sinto mto . Espero que fiquem bem e juntos . Um abraçando o outro".

Julia Rabello: "Me junto ao coro, ele foi meu professor e um cara muuuuito querido! Meus sentimentos, querida! Que o amor que é imenso te dê a força necessária para atravessar essa despedida e que te acalente o coração nas etapas seguintes".

Camila Pitanga: "Carol lamento profundamente. Te desejo força e muito, muito amor a ti.".

Gabriel Leone: "Meus sentimentos, carol. que a passagem dele seja de muita luz".