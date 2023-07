Carol Castro faz rara aparição com seu novo namorado. Saiba quem é!

Tá apaixonada! Carol Castro surge abraçada com seu novo namorado em evento no Rio de Janeiro

A atriz Carol Castro está apaixonada novamente! A estrela assumiu o namoro com Leandro Dias e os dois apareceram juntinhos na noite de sábado, 22, no Rio de Janeiro. Eles marcaram presença em uma festa na Marina da Glória e posaram abraçados na chegada do evento.

Carol e Leandro esbanjaram sorrisos e simpatia ao posarem para os fotógrafos de plantão no evento. O novo namorado de Carol é o produtor cinematográfico Leandro Dias. Ele é filho do ex-piloto José Carlos Dias, o Zeca Salsicha, que faleceu neste ano e corria na Stock Car e na Mil Milhas Brasileiras.

Vale lembrar que este é o segundo relacionamento que a atriz assumiu após o fim do namoro com o ator Bruno Cabrerizo. Em 2022, ela se relacionou com o produtor Marco Rohrig.

Atualmente, a atriz está no elenco da novela Amor Perfeito, atual trama das seis da Globo.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Carol Castro avalia personagem em Mulheres Apaixonadas: 'Não entendia'

"É muito curioso, porque Mulheres Apaixonadas foi minha primeira novela e Senhora do Destino foi a segunda. Eu comecei a fazer teatro com nove anos, então esse ano estou celebrando 30 anos de carreira, porque não era teatro de escolinha, era teatro no palco mesmo. Fiz algumas coisas de publicidade, atuei no filme O Caminho das Nuvens com 16, do Vicente Amorim", compartilhou a atriz de Mulheres Apaixonadas.

"Com 18 para 19, comecei a fazer televisão, e não entendia muito. Eu entendia de teatro, uma coisa ou outra de publicidade e estava aprendendo sobre cinema. Televisão eu aprendi fazendo. Além de ser muito nova e não ter tido contato com o meio antes, é engraçado, porque você vê uma atriz crua, uma atriz que está aprendendo e crescendo como profissional e como mulher", explicou Carol Castro sobre sua trajetória na TV.