Carol Castro avalia personagem em Mulheres Apaixonadas: 'Não entendia'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carol Castro refletiu sobre trajetória na TV desde primeira personagem em Mulheres Apaixonadas

Carol Castro (39), que celebra 30 anos de carreira em 2023, estreou na televisão como Gracinha na novela Mulheres Apaixonadas, que está em reprise pela Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz avaliou sua primeira personagem na TV, e ainda refletiu sobre sua trajetória na atuação: 'Não entendia'.

"É muito curioso, porque Mulheres Apaixonadas foi minha primeira novela e Senhora do Destino foi a segunda. Eu comecei a fazer teatro com nove anos, então esse ano estou celebrando 30 anos de carreira, porque não era teatro de escolinha, era teatro no palco mesmo. Fiz algumas coisas de publicidade, atuei no filme O Caminho das Nuvens com 16, do Vicente Amorim", compartilhou a atriz de Mulheres Apaixonadas.

"Com 18 para 19, comecei a fazer televisão, e não entendia muito. Eu entendia de teatro, uma coisa ou outra de publicidade e estava aprendendo sobre cinema. Televisão eu aprendi fazendo. Além de ser muito nova e não ter tido contato com o meio antes, é engraçado, porque você vê uma atriz crua, uma atriz que está aprendendo e crescendo como profissional e como mulher", explicou Carol Castro sobre sua trajetória na TV.

A atriz ainda comentou que percebeu muitas mudanças na profissão desde seu papel em Mulheres Apaixonadas: "Desde que estreei na televisão, tudo mudou. A gente vai amadurecendo como pessoa, como profissional, como atriz. Hoje em dia eu faço as minhas escolhas, aprendi melhor como esse meio funciona. Jamais quis ser atriz para ser famosa. Venho de um nicho de atores. Meu pai é ator, por isso comecei a fazer teatro aos nove anos".