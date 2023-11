Após sofrer grave lesão, Carol Castro revela que passará por cirurgia

A atriz Carol Castro deu detalhes sobre a séria lesão que sofreu e revelou que precisará passar por uma cirurgia no próximo ano

Carol Castrousou as redes sociais nesta segunda-feira, 27, para contar que voltou a se exercitar após sofrer uma grave lesão. Ela acabou rompendo totalmente o ligamento cruzado anterior e também lesionou o menisco do joelho esquerdo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou uma foto em que aparece se exercitando em uma bicicleta, e aproveitou para dar detalhes sobre a lesão que sofreu. Além disso, a artista ainda revelou que precisará passar por uma cirurgia no próximo ano, e enquanto isso, seguirá fazendo fisioterapia.

"UHUL!!! 1º dia que consigo fazer uma bicicleta. Vou contar o que aconteceu comigo: Rompi totalmente o ligamento cruzado anterior e lesionei o menisco do joelho esquerdo. Vou ter que operar. Serão 2 operações em 1. Mas só vou operar ano que vem. Com fisioterapia e os devidos cuidados é possível programar a cirurgia… só não pode passar de 6 meses após o ocorrido", contou.

A atriz contou que mesmo após o ocorrido segue trabalhando. "Sigo filmando com cautela e entrega! Sei que já, já estarei zerada e estou completamente focada na minha recuperação. Já passei por profissionais incríveis e continuo no lema que sempre me ajudou que é: Foco, força e fé!", acrescentou.

Por fim, Carol agradeceu o apoio do namorado, Leandro Dias. "Obrigada meu amor, parceiro, coach, técnico, anjo da guarda e fotógrafo nas horas vagas Leandro Dias. Sem você, eu não estaria chegando tão longe. Obrigada", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Carol Castro se declara para o namorado

Na última sexta-feira, 24, Carol Castro usou as redes sociais para dividir um clique inédito com o namorado, Leandro Dias. Na foto postada no feed do Instagram, ela aparece toda sorridente, sendo carregada pelo amado nas costas.

Ao dividir o momento com os seguidores, a atriz escreveu uma declaração para ele. "O que é pra ser, tem muita força! Te amo, Leandro Dias. Obrigada por tanto… meu herói, anjo da guarda, parceiro e meu amor!!! Meu riso contigo é solto. Seu colo é abrigo. Seu peito é morada. Nosso abraço: aconchego. Nosso encontro é reencontro. Te vejo", disse a artista. Confira a publicação!