Com clique inédito, Carol Castro se declara para o namorado: "Meu amor"

A atriz Carol Castro postou uma nova foto ao lado do namorado, Leandro Dias, e se declarou para o amado nas redes sociais

Carol Castro usou as redes sociais nesta sexta-feira, 24, para dividir um clique inédito com o namorado, Leandro Dias. Na foto postada no feed do Instagram, ela aparece toda sorridente, sendo carregada pelo amado nas costas.

Ao dividir o momento com os seguidores, a atriz escreveu uma declaração. "O que é pra ser, tem muita força! Te amo, Leandro Dias. Obrigada por tanto… meu herói, anjo da guarda, parceiro e meu amor!!! Meu riso contigo é solto. Seu colo é abrigo. Seu peito é morada. Nosso abraço: aconchego. Nosso encontro é reencontro. Te vejo", disse a artista.

Os internautas elogiaram o casal nos comentários. "Coisa linda", disse uma seguidora. "Que lindos. Viva o amor", escreveu outra. "É muito bom te ver tão feliz... contagia a gente", afirmou uma fã. "Lindo de ver", falou o ator José Loreto.

Carol assumiu o namoro com Leandro em junho deste ano. Na ocasião, ela postou nas redes sociais uma foto em clima de romance com o amado, mas não revelou a identidade dele. "Fora de foco de tanta energia, magnetismo e amor puro!!! Te vejo", disse ela.

Vale lembrar que Carol Castro está de férias das novelas após o fim de Amor Perfeito, da TV Globo. No folhetim das seis, ela interpretou a personagem Darlene.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

