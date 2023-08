Carol Castro comemora aniversário da filha com festa temática: "Dia inesquecível"

A atriz Carol Castro comemorou o aniversário de seis anos da filha, Nina, com um festão

Nina, filha da atriz Carol Castro com violinista Felipe Prazeres, de quem está separada desde março de 2019, completou seis anos de vida, e ganhou uma festa temática para comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista postou uma foto mostrando a comemoração, que teve como tema o desenho 'Elena de Avalor, da Disney. Na imagem, mãe e filha aparecem agarradinhas, usando looks vermelhos, como a personagem. Além disso, também é possível ver o bolo, decorado com flores, e também os docinhos.

Já na legenda da publicação, Carol se derreteu pela herdeira. "Nina fazendo 6 de vida e eu 6 de mãe… É muito mágico!", confessou a atriz, que pretende dividir mais fotos da festa em breve. "Ainda separando as melhores fotos e s desse dia inesquecível pra dividir com vocês", contou.

Os internautas parabenizaram a menina nos cometários. "Que amor. Parabéns, Nina, sua linda e felicidades para você e essa mãezona linda que você tem !! E viva a Nina!", disse uma seguidora. "Feliz Aniversário a princesinha Nina. Que todos os dias da vida dela sejam preenchidos por muita paz, saúde, fé, boas amizades e infinitas bençãos do Papai do Céu. Parabéns. Felicidades!!!", desejou outra. "Meus parabéns, que Deus te abençoe hoje e sempre. Tenha um feliz aniversário", falou uma fã.

Vale lembrar que Carol está no ar na novela Amor Perfeito, da TV Globo. Na trama, ela interpreta a personagem Darlene. A atriz estava quatro anos longe das telinhas. Seu último trabalho havia sido em Órfãos da Terra (2019).

Saudade da barriga de grávida

No último dia 15, Carol usou as redes sociais para recordar uma sequência de cliques de quando estava à espera de Nina. Para comemorar o Dia da Gestante, a atriz postou fotos exibindo o barrigão um ensaio fotográfico e também na praia. "Dia da gestante!!!! Ai que saudade da barriga crescendo… Fotinhas dessa fase mágica com a Ninoca no forninho. Parabéns para as mamães com sementinha no ventre sagrado!!!! OBS: na última foto, eu estava quase parindo…kkkkkk…Nina nasceu uns 3 dias depois", escreveu.