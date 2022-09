Cantor Daniel se declara no aniversário da mãe: "Que orgulho eu tenho em ser seu filho"

Nas redes sociais, o cantor Daniel mostrou a comemoração do aniversário de sua mãe e prestou uma linda homenagem

26/09/2022

Nesta segunda-feira, 26, o cantor Daniel (54) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua mãe, dona Maria Aparecida.

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou uma foto da família reunida ao lado da aniversariante, que está cortando o bolo, e aproveitou o registro para prestar uma linda homenagem para ela.

"Hoje é seu aniversário, mas o presente é de todos aqueles que fazem parte da sua vida. Que orgulho eu tenho em ser seu filho e te chamar de Mãe!! Faltam palavras e transborda sentimento de amor e gratidão!! Mãe, te amo, tem amo, te amo, te amo, te amo, te amo!!", declarou Daniel na legenda da publicação.

Os fãs do cantor também deixaram mensagens de felicitações para dona Maria. "Parabéns, Dona Maria! Que Deus continue cobrindo a senhora de muita saúde, paz e amor! Felicidades", disse uma seguidora. "Parabéns!!! Muita saúde e amor", escreveu outra. "Feliz aniversário, dona Maria. Que Deus te abençoe sempre com muita saúde", desejou mais uma.

Confira a homenagem de Daniel para a mãe:

Clique fofo com a filha

Recentemente, Daniel encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um lindo clique com a filha caçula. Na imagem publicada no Instagram, o artista aparece no jardim de casa na companhia da herdeira, Olívia (7 meses), que está sentada em seu colo brincando com o cachorrinho de estimação da família. "Um jeito lindo de começar bem a semana!! Tenham uma semana maravilhosa!!! Com Deus", desejou ele.

