Camilla e Wanessa Camargo comemoram aniversário do irmão, Igor: "Que seu novo ciclo seja incrível"

Nas redes sociais, Camilla e Wanessa Camargo prestaram uma bela homenagem no aniversário do irmão, Igor Camargo

Nesta sexta-feira, 27, IgorCamargo, o filho caçula de Zilu (64) e Zezé Di Camargo (60), completou mais um ano de vida, e ganhou uma linda homenagem das irmãs, Camilla (37) e Wanessa (40).

A atriz Camilla Camargo foi a primeira a comemorar a data especial. Em seu perfil no Instagram, ela publicou uma foto ao lado do aniversariante do dia, e rasgou elogios para ele.

"Hoje é o dia do meu irmão @igor_ci, umas das pessoas com o maior coração que eu conheço. Tenho tanto orgulho do homem maravilhoso que ele se tornou, e o amo tanto, tanto, tanto… parabéns meu amor, que você seja muito feliz, você merece como ninguém e sempre vou estar aqui pra você", escreveu a artista.

Depois foi a vez de Wanessa homenagear Igor. A cantora publicou uma foto agarradinha com o irmão caçula e agradeceu por todo o apoio que ele vem dando a ela, tanto na carreira, como também a vida pessoal.

"Meu irmão, hoje é seu dia! Como tenho sido abençoada em ter você ao meu lado nessa caminhada, onde hoje você é meu braço direito e esquerdo! Seu apoio tem sido incrível, não só no profissional, mas não tem preço poder conviver novamente com você e estar todos dias te observando, vendo o quão lindo você é como ser humano. Te amo! Que seu novo ciclo seja incrível e muito abençoado, meu maninho! Parabéns! @igor_ci", declarou ela.

Mais cedo, Igor também recebeu lindas homenagens dos pais. Zilu agradeceu por comemorar a data ao lado do filho, que viajou para os Estados Unidos para reencontrá-la. Já Zezé mostrou que estava celebrando o aniversário do caçula na Disney.

Confira as homenagens de Camilla e Wanessa Camargo para o irmão:

