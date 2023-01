Zezé Di Camargo celebra aniversário do herdeiro com linda declaração: “Filho amado!”

O cantor Zezé Di Camargo celebrou a data especial ao lado do filho no parque de diversões da Disney

Festa! O cantor Zezé Di Camargo (59) não pôde deixar o aniversário do herdeiro passar em branco e postou um recado especial para celebrar os 29 anos de vida de Igor Camargo, o filho caçula, fruto de antigo relacionamento com Zilu Camargo (64).

Na tarde desta sexta-feira, 27, o sertanejo compartilhou em suas redes sociais um clique da sua viagem para a Disney, na companhia do filho, da sogra do filho, da nora e da noiva, Graciele Lacerda (42).

Na legenda da postagem, Zezé fez questão de homenagear o herdeiro com uma linda declaração. "Hoje é o dia dele: meu filho amado!! Passar o seu niver do seu lado é um presente de Deus pra mim. Ainda mais na Disney, no parque que você mais gosta é muito bom. Agradeço a Deus por esse privilégio. Parabéns e feliz aniversário, meu filho!!!”, escreveu ele.

Nos comentários, os fãs celebraram a data especial: “Parabéns, felicidades, sucesso. Que este novo ciclo seja de muitas realizações!”, “Feliz aniversário pra esse cara tão gente boa quanto o pai!!! Muitos anos de vida!”, “Eita paizão!”, disseram eles.

Ainda recentemente, Zezé Di Camargo contou com o carinho especial de Graciele Lacerda, e dos filhos Igor Camargo e Camilla Camargo, durante sua apresentação em São Paulo.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ZEZÉ DI CAMARGO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Musa!

Nas últimas semanas, Graciele Lacerda fez questão de prestigiar de pertinho a estreia do projeto solo do amado, Zezé Di Camargo em São Paulo. Durante o espetáculo, a musa se destacou na plateia ao surgir com um look bem ousado.

A morena elegeu um look todo preto trabalhado no tule e na pedraria, para curtir a noite especial. Para complementar o visual, ela apostou em um penteado clássico e uma make discreta.