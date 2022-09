Camilla Camargo celebra 4 anos de casada com Leonardo Lessa: ''O sim que mudou minha vida''

Camilla Camargo resgatou um lindo registro da cerimônia ao comemorar 4 anos de casamento com Leonardo Lessa

Nesta quarta-feira, 28, Camilla Camargo (36) usou as redes sociais para celebrar 4 anos de casamento com Leonardo Lessa. A atriz compartilhou um registro da cerimônia e se declarou ao marido.

A filha de Zilu Camargo (64) não deixou de comentar dos 7 anos ao lado do empresário e da vida de casados. Vale lembrar que os dois são pais de Joaquim (3) e Julia (1).

"Ontem fizemos 4 anos de casados, 7 juntos. Há 4 anos estava falando o sim que mudaria minha vida, que faria meu coração expandir, que me faria querer ser alguém melhor. Te amo, te admiro, te honro e te agradeço", começou ela.

A artista seguiu o texto transbordando amor pelo marido. "Vc é a melhor parte, vc é o que da sentido, vc é meu porto seguro, vc é meu grande amor…".

Por fim, Camilla brincou: "Haaaa e parabéns por me aguentar a tanto tempo que não é fácil kkkk viva nós", concluiu ela.

CAMILLA CAMARGO COMPARTILHA FOTO FOFA COM O FILHO, JOAQUIM

Camilla Camargo (36) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique encantador com o filho mais velho, Joaquim (3). Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz publicou uma foto em que aparece sorrindo com o herdeiro, e de rostos colados, enquanto aproveitam o dia na piscina.

Vocês pediram foto com meus pequenos, hoje então a foto vai ser com meu mais velho, meu amor, minha vida, meu tudo… que delícia é ser sua mãe. Joaquim te amo (mais que infinito e além rs)", se derreteu a artista na legenda.

