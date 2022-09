Zilu Camargo surge coladinha com as filhas e os netos em novas fotos: ''Já com saudade''

Zilu Camargo curtiu alguns dias com as filhas, Wanessa e Camilla, e os netos na sua casa nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 14h44

Zilu Camargo (64) se despediu há pouco tempo das filhas, Wanessa (39) e Camilla (36), e dos netos, José Marcus, João Francisco, Joaquim e Julia, mas a saudade já é grande. Pelas redes sociais, a famosa relembrou cliques em família e se declarou.

Nas imagens, eles aparecem agarradinhos no sofá da casa da matriarca em Orlando, nos Estados Unidos. "#tbt da saudade! Amo mto vcs...", disse Camilla.

Já na publicação de Wanessa, ela posou apenas com a irmã e a mãe, e comentou sobre as férias com todos reunidos. "Eu já to com tanta saudade… Foram dias mágicos e especiais! Amo muito!", escreveu ela.

Mais cedo, Zilu Camargo abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social nesta quinta-feira, 08, e surpreendeu ao responder a questionamentos polêmicos dos internautas sobre a sua família. Sem esquecer o passado e resgatando a separação conturbada da empresária com o pai de seus filhos, o cantor Zezé Di Camargo (60), uma pessoa perguntou se ela ainda ama o sertanejo.

