Cacau Protásio renova votos de casamento em encontro com Papa Francisco

Casada há 12 anos, a atriz Cacau Protásio aproveitou a visita ao Vaticano e pediu para o Papa Francisco abençoar as novas alianças

A atriz Cacau Protásio usou as redes sociais nesta sexta-feira, 14, para dividir com os seguidores um momento bastante especial de sua vida. Ela, que está no Vaticano junto com outros comediantes globais, conheceu o Papa Francisco pessoalmente.

Em seu Instagram oficial, a artista contou que renovou os votos de casamento com o marido, o fotógrafo Janderson Pires, e pediu para o líder da Igreja Católica abençoar as novas alianças. "Ele abençoou. Ele é muito bem humorado, muito legal, mandou beijo para o Brasil. Deu um terço para nós. Gente, emocionante", declarou Cacau em um vídeo.

A atriz, escolhida para representar o Brasil, foi convidada a participar de um encontro de comediantes que aconteceu no Vaticano nesta manhã. Bastante contente com a realização de um sonho, Cacau Protásio relatou o primeiro contato com o Papa Francisco.

"Estou muito emocionada desde que recebi o convite, eu não paro de chorar e agradecer a Deus por este momento. Quando entrei no avião, foi uma choradeira sem fim. Receber este convite do Papa foi um grande marco na minha vida profissional e espiritual. Posso afirmar que foi um dos momentos mais importantes da minha existência. Quando eu o vi, meu coração acelerou, achei que iria infartar diante de tanta alegria", declarou a famosa.

Cacau Protásio e Janderson Pires estão casados há 12 anos e aproveitaram a viagem especial para renovar os votos da união. Além do líder religioso, a atriz também conheceu grandes humoristas como Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon, Chris Rock e Conan O'Brien.

Cacau Protásio desabafa sobre desejo de ser mãe após tratamento

Cacau Protásio (48) revelou que está mais do que pronta para realizar o grande sonho da maternidade depois de alguns anos de tentativas. Em entrevista à Revista CARAS, a comediante abriu o coração e comentou que, apesar dos problemas de saúde que lhe impedem de gerar um bebê, ela não sente mágoas.

"Não existem mágoas por não ter realizado este sonho, eu apenas aceito a decisão de Deus. Estou pronta para ser mãe e cheia de amor para dar", garante Cacau, que por enquanto apenas se considera mãe de seus bichinhos Sabrina e Salsicha: "Filhos de quatro patas".

Nos últimos anos, Cacau e seu esposo, o fotógrafo Janderson Pires, enfrentaram algumas adversidades no processo da gravidez até receberem o diagnóstico que ela não poderia gerar um bebê de forma natural. Em meio a menopausa, a atriz tentou fertilização, mas agora espera por seu filho na fila de adoção; confira a entrevista completa!