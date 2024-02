Bruna Biancardi prepara surpresa no aniversário de Neymar Jr: “Meu preferido”

Nova chance? Bruna Biancardi revela que preparou presente especial para comemorar aniversário do ex-namorado e pai de sua filha, Neymar Jr

Nesta quarta-feira, 06, Bruna Biancardi surpreendeu seus seguidores ao revelar detalhes da comemoração do aniversário de seu ex-namorado, Neymar Jr. A influenciadora digital, que já havia levantado suspeitas após posar coladinha com o jogador de futebol em sua festa, aumentou as especulações ao preparar uma surpresa para o craque.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bruna revelou que encomendou uma roupinha especial para que sua filha com o jogador de futebol, a pequena Mavie, usasse no dia do aniversário do pai. A peça luxuosa contava com uma mensagem bordada especialmente para o craque: “Feliz aniversário, papai”, está escrito no modelito de alta-costura.

Na legenda do registro, a influenciadora digital fez questão de evidenciar que foi ela quem encomendou a surpresa: “O meu preferido. Eu pedi um body com 'Feliz Aniversário'”, disse Bruna, que se derreteu pela roupinha: “O look mais lindo de todos”, ela exaltou o trabalho da label brasileira, que já fez roupas para os herdeiros de Beyoncé.

Bruna Biancardi homenageia aniversário de Neymar Jr - Reprodução/Instagram

Vale mencionar que no ano novo, Mavie também usou uma peça especial de alta-costura, personalizada pela mesma marca. A pequena, que acaba de completar seus quatro meses de vida e celebrou a ocasião com uma festinha intimista ao lado dos papais babões deu um show de fofura e estilo com seu modelito luxuoso.

Claro que o papai babão não deixou a data especial passar em branco e também aproveitou para festejar a ocasião em sua rede social: “Feliz quatro meses, princesa”, ele legendou um registro em que a pequena aparece dormindo. Na foto, Mavie aparece usando a roupinha que foi personalizada pela ex-namorada para o aniversário do jogador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐯𝐢𝐞 💖 (@mavieebaby)

Durante a semana, o craque deu um festão de três dias para comemorar seus 32 anos. Além de contar com a presença de familiares, amigos e celebridades, ele também recebeu a mãe de sua filha e a herdeira entre os convidados. Inclusive, uma foto de Neymar Jr. e Bruna Biancardi no evento deu o que falar na rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐯𝐢𝐞 💖 (@mavieebaby)

A influenciadora Giovanna Roque postou um clique tirado durante a festa do jogador de futebol e chamou a atenção ao mostrar que os pais de Mavie estavam lado a lado de forma bem confortável, mesmo após o fim do relacionamento, que foi revelado após um mês do nascimento da menina, em novembro do ano passado.

Quem é a suposta mãe do terceiro filho de Neymar Jr?

Em meio ao clima de celebração, o atleta também enfrenta uma nova polêmica. Os rumores de que o jogador de futebol Neymar Jr pode ter mais um filho ganharam mais um capítulo nesta semana. De acordo com o colunista Leo Dias, a suposta mãe do terceiro filho do atleta, Amanda Kimberlly, parou de segui-lo nas redes sociais depois que ele apareceu ao lado da ex-namorada.