Suposta mãe do terceiro filho de Neymar Jr para de seguir o jogador nas redes sociais

Fãs percebem que Amanda Kimberlly, que estaria grávida de um filho de Neymar Jr, não segue mais o atleta no Instagram

Os rumores de que o jogador de futebol Neymar Jr pode ter mais um filho ganharam mais um capítulo nesta semana. De acordo com o colunista Leo Dias, a suposta mãe do terceiro filho do atleta, Amanda Kimberlly, parou de segui-lo nas redes sociais.

Ele contou que Amanda e Neymar não se seguem mais no Instagram, o que poderia apontar um clima tenso na convivência deles. Inclusive, a atitude dela de parar de segui-lo na web aconteceu poucas horas depois que ele apareceu curtindo uma festa com a ex-namorada, Bruna Biancardi, que é a mãe de Mavie.

Vale lembrar que Kimberlly é modelo, mas não tem uma vida ativa nas redes sociais. Ela é discreta e ainda não foi vista ao lado de Neymar publicamente. Por enquanto, Neymar não se pronunciou sobre a possibilidade de um terceiro filho já estar sendo gerado.

Neymar já é pai de Davi Lucca, da relação com Carol Dantas, e de Mavie, do namoro com Bruna Biancardi. Atualmente, ele está solteiro.

Novas fotos de Mavie

A pequena Mavie, que é filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, completou 4 meses de vida nesta terça-feira, 6, e foi homenageada nas redes sociais. A tia dela, Bianca Biancardi, e a madrinha, Hanna Carvalho, mostrar fotos inéditas da bebê.

Nas imagens, a menina apareceu fofíssima em flagras feitos em sua rotina familiar. Ela apareceu dando risada no colo de uma familiar e também após sair do banho no colo da tia.

Mavie nasceu por meio do parto cesariana no dia 6 de outubro de 2023 em uma maternidade de São Paulo. Porém, o papai não acompanhou o parto da filha porque ele estava no caminho. O atleta estava na Arábia Saudita e não chegou a tempo.