Bianca Castanho completa 43 anos e faz reflexão: ''Continuo tentando melhorar''

A atriz Bianca Castanho comemorou o aniversário de 43 anos e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 15h52

Bianca Castanho usou as redes sociais para fazer uma reflexão após completar 43 anos de vida.

Nesta quarta-feira, 26, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos segurando seu bolo de aniversário e afirmou que busca a cada ano "melhorar e evoluir".

"43 anos!!! E eu continuo amando festejar a vida!!! E continuo tentando melhorar e evoluir sempre como ser humano… e continuo sentindo muita gratidão por tudo que Deus me deu… e continuo cheia de sonhos e esperança… e continuo com muito amor no coração e sempre com a vontade de espalhar esse amor por onde eu passar!!!", afirmou ela na legenda da publicação.

Bianca também aproveitou a publicação para agradecer as mensagens de carinho que recebeu de seus amigos, familiares e fãs. "Muito obrigada por todo amor e carinho que eu recebi ontem!!! #meuaniversario #43anos #gratidão #mybirthday", completou a artista.

Os seguidores deixaram mensagens de felicitações. "Parabéns, minha amiga querida! Muito amor, muita saudade", disse Bárbara Paz. "Toda felicidade do mundo!!! Muito amor sempre", desejou Fernanda Nobre. "Meus parabéns!!! 43 com rostinho de 20! Muitas felicidades, sucesso e saúde acima de tudo", escreveu um fã.

Confira a publicação da atriz: