Bianca Andrade faz homenagem para Cris no aniversário de um ano do filho

Nesta sexta-feira, 15, o filho de Bianca Andrade (27) e do youtuber Fred (33), Cris, completa 1 ano de vida!

O pai do pequeno Cris foi às suas redes sociais fazer uma homenagem ao filho na comemoração de seu primeiro aniversário. Depois de Fred, foi a vez da influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade comemorar a data especial.

Boca Rosa compartilhou um vídeo em seu Instagram que mostrava o filho desde se nascimento, incluindo até o momento em sua bolsa estourou.

“Essa cena aconteceu há exatamente um ano, dia 15 de julho de 2021, às 21:14. Sem dúvida a mais emocionante da minha vida. Você nasceu e com toda força que havia em mim, eu renasci por você. Cris, eu acredito que sua jornada nesse mundo é de transformar e no nosso parto eu já senti isso”, escreveu Bianca na legenda.

A participante do BBB 20 ainda escreveu: “Meu filho amado, obrigada por ter me escolhido para ser sua mãe. Obrigada por ser esse bebê que me traz alegria até nos dias mais difíceis, mesmo que a maternidade seja uma jornada mais árdua do que nos contam, você consegue fazer com que ela se torne, ainda assim, a mais apaixonante de todas. Feliz 1 ano de vida, minha pessoinha”.

