Fred se declara no aniversário de 1 ano do filho, Cris: "O bebê mais maravilhoso do mundo"

Nas redes sociais, Fred celebrou o primeiro ano de vida do filho com Bianca Andrade

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 20h32

Cris, o filho de Fred(33) e Bianca Andrade (27), completou seu primeiro ano de vida nesta sexta-feira, 15.

Nas redes sociais, o youtuber compartilhou um vídeo mostrando vários momentos da gestação da influencer, o nascimento do herdeiro e um registro atual e prestou uma linda homenagem ao menino.

"1 aninho que o Baby Cris veio ao mundo pra mudar nossas vidas. Fomos bem avisados que "passa voando" e realmente passou", começou ele.

Fred ressaltou que adorou aproveitar cada fase do primeiro ano de vida de Cris. "E o mais gostoso disso é ter a certeza que aproveitamos ao máximo cada evolução, cada gesto, carinho, risada, chorinho, novos desafios e principalmente cada alegria que ele nos trouxe", acrescentou.

E completou: "Nós tínhamos o sonho de ter um filho e ganhamos de presente o bebê mais maravilhoso do mundo! Eu te amo muito, neném, e já to ansioso pra festinha de amanhã. Parabéns Baíugo!", declarou ele.

Mais cedo, Bianca decidiu mostrar um pouco de como foi o dia com o herdeiro. No Stories do Instagram, ela fez diversos post da madrugada da noite passada, da manhã de hoje, da hora do almoço e até de um momento que Fred participou.

À meia-noite, a empresária compartilhou uma selfie onde apareceu no quarto do bebê. "Vou dormir no quartinho do neném porque já é aniversário dele e quero acordar grudadinha no meu pequeno. Hoje ele faz 1 ano. Um ano que ele nasceu e eu renasci. Temos muito o que comemorar juntos", escreveu.

Confira a homenagem de Fred para o filho: