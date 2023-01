Ao lado da família, Milena Toscano comemora aniversário de 39 anos: "Não poderia ser melhor"

A atriz Milena Toscano celebrou o aniversário ao lado do marido e dos filhos, e fez uma reflexão sobre o novo ciclo

Dia de comemoração! Milena Toscano completou 39 anos de vida nesta quarta-feira, 11, e comemorou a data especial com uma festa intimista ao lado de sua família.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece com o marido, Pedro Ozores, e os dois filhos do casal, João Pedro, que está com quatro anos, e Francisco, que tem 1. Também é possível ver um pedaço do bolo, que era de chocolate.

Na legenda da publicação, Toscano refletiu sobre os aprendizados, e também agradeceu as mensagens de felicitações que recebeu ao longo do dia. "Meu dia não poderia ser melhor! Ao lado da minha família, com muitas mensagens maravilhosas e emocionantes de amigos queridos!", começou ela.

"Sonhos realizados, novos sonhos a realizar… Obrigada Deus! Por todas as pedras no caminho, por todos os tropeços e todas as alegrias que viraram aprendizados nesses 39 anos! Que os próximos anos sejam tão completos de amor como esses! Amo vocês!", finalizou.

Os seguidores encheram a postagens de mensagens carinhosas para a aniversariante. "Parabéns, Mi muitas felicidades!!! Tudo de bom sempre", desejou uma fã. "Parabéns!!!! Muitas alegrias nesse novo ciclo!!!", escreveu outra. "Parabéns, muitas felicidades, sucesso e realizações nesse novo ciclo que se inicia em sua vida", falou mais uma.

Confira a foto de Milena Toscano ao lado da família em seu aniversário:

