Milena Toscano mostra detalhes da festa temática de um ano do caçula Francisco

Atriz Milena Toscano comemora primeiro ano do filho mais novo, Francisco, com festa temática do 'Toy Story'

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 08h13 - Atualizado às 09h13

A atriz Milena Toscano (38) e o marido, Pedro Ozores, fizeram uma festa para comemorar o primeiro aniversário do filho mais novo!

O pequeno Francisco completou um aninho de vida na última sexta-feira, 24, e ganhou uma comemoração temática dos papais, que aconteceu em um buffet infantil na cidade de São Paulo, na noite de segunda-feira, 27.

Em seu feed no Instagram, Milena compartilhou uma sequência de fotos exibindo detalhes da celebração, feita pela organizadora de festas Andréa Guimarães e que contou com a presença de amigos e familiares, com o tema da animação Toy Story.

Os pequenos esbanjaram fofura ao surgirem vestidos como personagens do filme. Francisco estava de Woody e o irmão, João Pedro, de 3 anos, vestido de Buzz Lightyear.

"Vai ter chuva de post! Preparem-se!! Mas quero começar com o talento dessa mulher incrível, de um coração enorme, que brilha e que faz diferença em qualquer festa! @andreaguima5 você é a melhor! Em tudo! Seu talento, suas escolhas, seu gosto e sua arte são fora do comum. E ter você na minha vida é uma grande honra! Ser no @estacaovaievem fez toda a diferença! Um buffet preparado pra bebês e pra os maiores! Festa pra todo mundo! Foi demais!!!! Esse é um aperitivo para os posts de amanhã!", escreveu Milena na postagem.

Milena Toscano se declara para o filho mais novo

O caçula de Milena Toscano e Pedro Ozores, Francisco, recebeu uma declaração da mamãe coruja nas redes sociais em sue primeiro aniversário. "Tico. Você já está fazendo 1 ano! E como esse ano foi intenso! Você é intenso! Em tudo! Nesse 1 ano você me mostrou que veio pra balançar as estruturas da nossa família. Olha tudo com curiosidade, observa… manhoso, e quando quer alguma coisa grita! E como grita! Sabe o quer desde sempre!", começou falando.

Confira os detalhes da festinha do caçula de Milena Toscano:

