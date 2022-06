Milena Toscano celebra aniversário de 1 ano do filho caçula: "Te amo"

A atriz publicou uma sequência de fotos com Francisco e falou sobre o primeiro ano de vida do herdeiro

Francisco, o filho caçula de Milena Toscano(38) e Pedro Ozores, completou seu primeiro ano de vida nesta sexta-feira, 24.

Para comemorar a data especial, a atriz publicou uma sequência de fotos do herdeiro, mostrando sua evolução desde o nascimento até agora, e prestou uma bela homenagem.

"Tico. Você já está fazendo 1 ano! E como esse ano foi intenso! Você é intenso! Em tudo! Nesse 1 ano você me mostrou que veio pra balançar as estruturas da nossa família. Olha tudo com curiosidade, observa… manhoso, e quando quer alguma coisa grita! E como grita! Sabe o quer desde sempre!", começou ela.

Em seguida, Milena falou sobre algumas manias do caçula. "Quando aprendeu a engatinha aí que você mostrou ao que veio mesmo! Você é elétrico, animado… e já quer mexer e quebrar tudo!!!! Meu giraya! Kkkkkkk só dorme de mãos dadas, parceiro, amigo! Parceiro da madrugada também... Porque poxa, você realmente ama a madrugada! Kkk", acrescentou.

A atriz ainda falou sobre a relação de Francisco com o irmão mais velho, João Pedro (3). "Ama um colo e tem o sorriso mais doce e cúmplice principalmente quando olha pro João! Aliás, que amor gigante vocês têm um pelo outro! Meu coração explode de orgulho quando vejo vocês juntos, unidos. Que benção ganhamos nas nossas vidas… você."

Milena completou a homenagem se declarando para o filho. "Que seu novo ciclo seja leve, abençoado, cheio de sorrisos e brincadeiras. Que suas novas descobertas sejam mágicas e surpreendentes. Te amo meu Tico! Feliz Aniversario!", finalizou.

Confira a homenagem de Milena Toscano para o filho: