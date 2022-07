Andréia Horta celebra chegada dos 39 anos: ''A arte é quem me salva''

Atriz Andréia Horta faz linda reflexão na web ao comemorar o aniversário de 39 anos nesta quarta-feira, 27

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 08h26

Dia de festa na casa de Andréia Horta! Isso porque, nesta quarta-feira, 27, a atriz está comemorando mais um ano de vida!

Completando 39 anos de idade, a artista, que protagonizou a novela das nove Um Lugar Ao Sol com a personagem Lara, usou suas redes sociais para refletir sobre a chegada do novo ciclo. Em seu feed no Instagram, ela publicou uma selfie no espelho em que aparece nos bastidores de seu novo trabalho nas telinhas e fez uma linda reflexão na data especial.

"27 de julho. MEU ANIVERSÁRIO. 39. UAU!!! Só melhora! Rezo. Encho minha taça. Preparo meu pão. O olho esquerdo está mais embaçado e a boca mais silenciosa. Amo minha companhia. Conto comigo. Caí, mas levantei. Não pode tudo ser mercadoria. Tenho rugas e cicatrizes novas. Troquei de espelho. Gostosa!!! Me cerco de pessoas leais. Sou leão com leão leal. Recuso os abusos. Minha alma minha vida, não a coloco em qualquer lugar. Me afasto de quem é da boca pra fora. Meu trabalho é dar sentido. Às vezes choro escondido. Me interessa quem dá carinho em troca. Saúde!", começou escrevendo.

"O amor tem nome e dorme comigo. Menos discreta que antes mais reservada que nunca. Quando sonho é Teatro. A arte é quem me salva. Atriz é ação. A cena é meu regozijo. Viver é tão bom!! Antes eu dava tudo hoje ofereço só o melhor que posso. Acredito em construir a partir dos escombros. Agora dou braçadas largas no oceano, mansa e selvagem. Estou vivíssima, faço questão!!!", declarou ainda a famosa, muito elogiada por suas atuações.

Nos comentários, famosos e fãs elogiaram Andréia. "Ô mulher maravilhosa. Viva Deia!!!", disse Carla Salle. "Ah caramba… Feliz vidão!! Te amo", declarou Fabiula Nascimento. "Amiguinha! Te amo! Feliz vida para essa leoa tão maravilhosa!!! Você é força pura, amor e gargalhada contagiante!", parabenizou Débora Falabella. "Muito amor pra você Déa amo-te", homenageou Luis Miranda. "Voa, voa, gaivota, tuas penas brilhantes te mantém sempre pairando no céu. Feliz vida", desejou o ex-marido da atriz, Marco Gonçalves.

Confira a publicação de Andréia Horta em seu aniversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AndréiaHorta (@aandreiahorta)

Andréia Horta celebra amizade com Emanuelle Araujo

No último dia 21 de julho, Emanuelle Araujo completou 46 anos e ganhou uma linda homenagem da amiga de longa data, Andréia Horta. "Ó doce irmã, ainda bem que você existe em minha vida! Me ativa a força!! Desde o dia em que te conheci foi amizade firme no ato. Já se vão mais de 10 anos!! Sua sabedoria, sua bondade, sua beleza de espírito, sua honestidade, tudo eu amo!! Irmã luz!! Sou tua, cê sabe! Feliz seja seu novo ciclo!!", declarou a artista.

