Ana Hickmann comemora o aniversário de 8 anos do filho, Alexandre: ''Meu maior tesouro''

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 16h53

Nesta segunda-feira, 7, é dia de festa na casa de Ana Hickmann (41) e Alexandre Corrêa!

O filho do casal, Alexandre, está completando 8 anos de vida, e claro, que a mamãe coruja compartilhou uma linda homenagem através das redes sociais.

No feed, a apresentadora publicou um vídeo relembrando momentos inesquecíveis ao lado do aniversariante do dia e transbordou amor ao se declarar para ele.

"Dia 07 de março de 2014 às 21:58 meu coração bateu mais forte quando eu ouvindo choro mais lindo. O maior amor da minha vida havia nascido. Meu filho, meu maior tesouro. Hoje você completa 8 anos", escreveu ela.

A loira ainda fez um desejo para a vida do herdeiro: "Que Deus te abençoe, que todos os seus sonhos se realizem. Te amo!!! Feliz aniversário!!!!!", declarou.

