Ana Hickmann comemora aniversário do filho, Alezinho: “Meu maior presente”

Em meio ao processo de separação turbulento com o pai de Alezinho, Ana Hickmann celebra aniversário do filho com declaração emocionante

Ana Hickmann está em festa nesta quinta-feira, 7! Seu filho único, Alezinho, acaba de completar 10 anos. Em meio a um processo de separação turbulento com o pai do menino, o empresário Alexandre Correa, a apresentadora superou os desafios e publicou uma declaração emocionante para comemorar a vida do pequeno.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Ana abriu um álbum de fotos de momentos especiais em que aparece sozinha ao lado do herdeiro. Entre os registros, os dois aparecem curtindo viagens, passeios, churrascos e até banhos de mangueira lado a lado. Na legenda, a apresentadora destacou a parceria e cumplicidade do menino.

“Meu menino, meu filho, meu maior presente de Deus. Hoje você completa 10 anos!! Lindo, forte, alegre, carinhoso, menino estudioso, meu orgulho ! Como eu te amo!!! Amo nossas aventuras. A mamãe estará sempre com você. Feliz aniversário filho!!!!!”, a apresentadora se derreteu e comemorou o crescimento do herdeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Em meio ao momento delicado, a comunicadora ainda não revelou se pretende comemorar a data especial com uma festinha para o menino. Vale mencionar que no último domingo, 03, a modelo usou as redes sociais para dividir com os seguidores alguns registros especiais da comemoração intimista de seu próprio aniversário.

Ao lado de familiares e amigos, ela celebrou a chegada dos 43 anos, completados na última sexta-feira, 01, com uma festinha em sua mansão. Além do bolo e dos docinhos, os convidados de Ana também aproveitaram um churrasco antes de cantarem os parabéns. Em um dos cliques publicados, ela surge toda sorridente abraçada com o herdeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Justiça determina avaliação para filho de Ana Hickmann:

Em meio ao clima de celebração, a apresentadora também enfrenta um momento delicado. O processo de violência doméstica movido por Ana Hickmann contra o ex-marido, Alexandre Correa, poderá contar com uma testemunha chave. A juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de Itu, aceitou o pedido do empresário para que o filho, Alezinho, seja ouvido.

A CARAS Brasil obteve acesso exclusivo ao documento da decisão na última segunda-feira, 4. A magistrada indicou uma avaliação psicossocial para saber se a criança pode prestar depoimento sobre o que teria acontecido na tarde do dia 11 de novembro de 2023; saiba mais detalhes sobre a decisão judicial e o processo de Ana Hickmann.