Justiça determina avaliação psicossocial para filho de Ana Hickmann depor em processo

Alezinho, de nove anos, pode depor em processo de violência doméstica movido por Ana Hickmann contra Alexandre Correa

O processo de violência doméstica movido por Ana Hickmann (43) contra o ex-marido, Alexandre Correa (51), poderá contar com uma testemunha chave. A juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de Itu, aceitou o pedido do empresário para que o filho, Alezinho (9), seja ouvido.

A CARAS Brasil obteve acesso exclusivo ao documento da decisão nesta segunda-feira, 4. A magistrada indicou uma avaliação psicossocial para saber se a criança pode prestar depoimento sobre o que teria acontecido na tarde do dia 11 de novembro de 2023.

"Com efeito, não obstante o direito à ampla defesa do acusado, há que se observar, de outro lado, a estrita necessidade de se preservar a integridade emocional e psicológica do menor. No entanto, a fim de se evitar futura arguição de cerceamento de defesa, depreque-se com urgência a realização de avaliação psicossocial a fim de se verificar a possibilidade e a efetiva necessidade de realização do depoimento especial do menor, sob a égide da lei em questão, observando-se o sigilo", diz trecho da decisão.

O garoto estava na mansão da apresentadora quando os pais discutiram. Se for permitido o depoimento, a juíza quer entender se o filho do ex-casal teria presenciado a briga que culminou no escândalo.

Procurada pela reportagem, a defesa de Alexandre se diz esperançosa sobre as respostas de Alezinho para possíveis perguntas que seriam feitas no processo caso o depoimento for permitido. "Ele irá desmentir a mãe quanto a suposta agressão", acredita Enio Martins Murad, advogado de Correa.

Alexandre nega que tenha agredido e ameaçado a dar cabeçada em Ana Hickmann durante a discussão. Sua defesa acusa a apresentadora de ser "agressiva em razão do alcoolismo" e que ela não quer deixar o filho depor no processo.

A CARAS Brasil procurou Ana Hickmann para comentar a nova decisão judicial, mas até o momento da publicação deste texto não obteve retorno.